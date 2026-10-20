«مونديليز» تعزز أعمالها في الخليج انطلاقاً من دبي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مستفيدة من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وتبرز جاذبية الإمارة في اختيار الشركات العالمية لها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها وتوسيع حضورها في الأسواق، مستندة إلى منظومة تدعم النمو والابتكار واستقطاب الكفاءات.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة «مونديليز إنترناشونال» تعيين عثمان نظيفي مديراً عاماً لأعمالها في منطقة الخليج، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ استراتيجيتها التجارية والتسويقية، وتوسيع محفظة المنتجات من خلال الابتكار، وتطوير المواهب والقدرات، مع التركيز على تلبية احتياجات المستهلكين والعملاء.

ويتمتع نظيفي بخبرة قيادية تتجاوز 20 عاماً في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وشغل قبل تعيينه الجديد منصب المدير العام لأعمال «مونديليز» في المغرب لمدة ست سنوات، من أكتوبر 2020 حتى سبتمبر 2026، حيث أسهم في تعزيز أداء الأعمال وتحقيق نمو متواصل، إلى جانب إرساء أسس تدعم استمرار النجاح.

وقال إيهاب أمين، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في «مونديليز إنترناشونال»، إن منطقة الخليج تزخر بفرص واعدة في قطاع الوجبات الخفيفة، مدفوعة بالطلب على المنتجات المريحة وسهلة الاستهلاك والتجارب المتميزة، إلى جانب توسع التجارة الرقمية. وأكد أن خبرة نظيفي ورؤيته التجارية ستسهمان في اغتنام هذه الفرص، من خلال ابتكار منتجات تلبي تطلعات المستهلكين وتعزيز التنفيذ في الأسواق.

وبدأ نظيفي مسيرته المهنية لدى «بروكتر آند غامبل» في المغرب والسعودية، قبل تولي مناصب قيادية في «بيبسيكو» و«ريكيت بنكيزر» بمنطقة المغرب العربي. كما شغل بين عامي 2013 و2020 منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فارون للمشروبات» بالمغرب، شريك «بيبسيكو» لتعبئة المشروبات.

من جانبه، قال نظيفي إن الشركة تستهدف البناء على قوة أعمالها الحالية، واستكشاف فرص جديدة عبر الفئات والقنوات المختلفة، مع مواصلة تنمية علاماتها التجارية وتعزيز شراكاتها مع العملاء والاستثمار في قدرات فرق العمل.

وتتخذ وحدة أعمال «مونديليز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من دبي مقراً رئيسياً لها، وتغطي 22 سوقاً، ويعمل لديها نحو 2600 موظف. وتضم بصمتها التشغيلية سبعة مصانع في مصر والبحرين وباكستان والمغرب، إلى جانب مكاتب تجارية في الإمارات والسعودية ومصر وباكستان والمغرب، وتشمل محفظتها علامات عالمية مثل «كادبوري ديري ميلك» و«أوريو» و«ميلكا» و«ريتز» و«تانغ» و«هولز».