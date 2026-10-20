دبي تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين في مهرجان الذكاء الاصطناعي 26 الجاري

ينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي في نسخته الثالثة يومي 26 و27 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 متحدثاً و500 مستثمر و200 جهة عارضة، لمناقشة مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية.

وينظم المهرجان مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» التابع لمركز دبي المالي العالمي، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، وبالتعاون مع مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مساعي دبي لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، إذ يجمع صناع السياسات وقادة شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسين والمبتكرين ومطوري ومستخدمي وممولي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات المعنية بوضع أطر الحوكمة.

ويركز المهرجان، الذي يُعقد تحت شعار «حيث يلتقي الذكاء بآفاق الفرص»، على دور الذكاء الاصطناعي في تحول القطاعات وتحفيز الابتكار وتأثيره في الاقتصاد العالمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن الذكاء الاصطناعي يتطور ليصبح أحد محركات النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية والإنتاجية عالمياً، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد طموح دبي لتعزيز موقعها في القطاعات والتقنيات المرتبطة بالمستقبل.

وأضاف أميري أن المهرجان يستهدف جمع صناع السياسات والمبتكرين والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر حوكمته وتوسيع نطاق استخدام تطبيقاته.



ماذا سيناقش المهرجان ؟

يتناول برنامج المهرجان على مدار يومين حوكمة الذكاء الاصطناعي عالمياً، ونماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل، والتحول المؤسسي، والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، واتجاهات الاستثمار، والابتكار والأخلاقيات، والإلمام بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل.

وتشمل المناقشات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والقطاع الحكومي والرعاية الصحية والصناعة، إلى جانب العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والسياسات، والأطر والشراكات والقدرات المطلوبة لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.

كما يوفر المهرجان مساحة للتواصل بين المؤسسين والشركات الناشئة سريعة النمو والمؤسسات الكبرى والمستثمرين، بهدف تطوير التعاون وبناء الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار.



رؤساء شركات ومسؤولون

تضم قائمة المتحدثين أرفيند جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلين»، وحسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك العقارية»، وماتي ستانيسفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إليفن لابس»، وبول نيومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسا» والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.

ويشارك أيضاً بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، وتريفور تومسون، العضو المنتدب العالمي لشركة «سكيل إيه آي».

ومن الجهات الحكومية، يشارك سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وقوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ودودلا سريدهار بابو، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والصناعة والتجارة والشؤون التشريعية في حكومة ولاية تيلانجانا الهندية.



مشاركة وجهات استثمارية

تشمل قائمة الجهات المشاركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«علي بابا كلاود»، و«أتلان»، و«أبجار»، و«بن غاطي»، و«داماك»، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومؤسسة دبي للمستقبل.

وتضم القائمة كذلك «إليفن لابس»، و«كيه بي فاينانشال غروب»، و«كيرا إيه آي»، و«مانتيكا»، و«ميسترال إيه آي»، و«مبادلة»، و«سكيل إيه آي»، و«سنوفليك»، وهيئة الطرق والمواصلات.