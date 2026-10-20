«الإمارات دبي الوطني» و«بلاك روك» يطلقان صندوقين للدخل المنتظم

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «بلاك روك» صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم، هما «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، وذلك مع مرور عام على شراكتهما.

ويستند الصندوقان إلى المنصة الاستثمارية الأولى التي أطلقها الجانبان لتمكين عملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، والتي بلغت قيمة الأصول المدارة عبرها 350 مليون دولار.

ويأتي إطلاق الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية.