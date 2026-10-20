ماجد الفطيم تطلق «معاً» لدعم المشاريع المحلية بمهرجان دبي للمفروشات 2026



تطلق ماجد الفطيم، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق، نسخة مخصصة للمنزل من مبادرتها «معاً من ماجد الفطيم»، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويعود مهرجان دبي للمفروشات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورته الثامنة من 16 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026، تحت شعار «اجعل دبي منزلك». ويدعو المهرجان السكان والزوار إلى التسوق والاكتشاف وخوض تجارب جديدة والفوز بالجوائز، مع عروض وأفكار ملهمة لكل منزل، سواء كانوا يؤثثون شقتهم الأولى، أو يجددون غرفتهم المفضلة، أو يبحثون عما يضفي لمسة جديدة على حياتهم اليومية.

ومن خلال شراكتها مع ماجد الفطيم في النسخة المخصصة للمنزل من «معاً»، تدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الشركات المشاركة عبر تعزيز حضورها وتمكينها من الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور والمتسوقين، بما يساعد العلامات المحلية على ترسيخ حضورها في السوق والاستفادة من فرص النمو. ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسة بدعم رواد الأعمال المحليين وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو ودخول أسواق جديدة.

وقالت أسماء حمد علي، مالكة علامة Lavenite Petite: «تمثّل مشاركتنا في النسخة المخصصة للمنزل من مبادرة معاً من ماجد الفطيم محطة مميزة ومشجعة في مسيرة أعمالنا. فعرض منتجاتنا في سيتي سنتر مردف يمنحنا فرصة رائعة لتعريف عملاء جدد بعلامتنا ضمن وجهة راسخة للتجزئة. ونحن ممتنون لماجد الفطيم ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمهما المشاريع المحلية ومساعدتنا على الوصول إلى جمهور أوسع».

وقالت علياء العجماني، مالكة علامة Artistic Appetites: «عندما تقدمنا للمشاركة في مبادرة معاً من ماجد الفطيم، لم نتخيل أننا سنرى منتجاتنا معروضة في سيتي سنتر مردف أمام هذا العدد الكبير من المتسوقين المحتملين. ويسعدنا كثيراً أن نرى دعم ماجد الفطيم ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتحول إلى فرصة حقيقية للنمو. فالنسخة المخصصة للمنزل من معاً من ماجد الفطيم تتيح للمشاريع المحلية مثل مشروعنا الوصول إلى مساحات عرض وشرائح من الجمهور ربما لم يكن بمقدورنا الوصول إليها لولا هذه المبادرة».