«هوتباك» تستحوذ على حصة كبيرة في «برايد للتغليف» العُمانية



أعلنت شركة «هوتباك»، المتخصصة في تصنيع حلول التغليف المستدامة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة «برايد للتغليف» Pride Packaging، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع مواد التغليف في سلطنة عُمان. ويمهّد هذا الاستحواذ لدخول «هوتباك» قطاع التصنيع في السلطنة، من خلال إنشاء مجمع متكامل لصناعة مواد التغليف في ولاية بركاء الساحلية الواقعة شمال سلطنة عُمان.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذه الشراكة خلال قمة «إنسباير عُمان للمستثمرين 2026»، التي اختُتمت مؤخراً في العاصمة مسقط، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان.

خطوة استراتيجية

وقال عبد الجبار بي بي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «هوتباك»: «يمثل هذا الاستثمار خطوة استراتيجية لتعزيز حضورنا في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق عملياتنا التصنيعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وبعد ما يقارب ثلاثة عقود من خدمة السوق العُمانية، يأتي تأسيس منشأة تصنيع محلية امتداداً طبيعياً لاستراتيجية نمونا الإقليمية. ونثمّن الدعم الذي تقدمه الحكومة العُمانية لهذا المشروع، ونتطلع إلى التركيز على تطوير القدرات المحلية وبناء شراكات طويلة الأمد تسهم في دعم نمو القطاع الصناعي في السلطنة». وأضاف: «تعكس خططنا الاستراتيجية للتوسع واستثماراتنا المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة في سلطنة عُمان وعدد من الدول الأخرى، بما فيها المملكة العربية السعودية وماليزيا والأردن والهند، التزامنا الثابت بترسيخ مكانتنا كشركة عالمية رائدة في صناعة التغليف. ومن خلال الاستفادة من حضورنا القوي في الأسواق الحالية والتوسع نحو أسواق ومناطق جديدة، نسعى إلى تحقيق نمو ملموس وتعزيز أدائنا المالي، بما يضمن مستقبلاً مستداماً ومربحاً لأعمالنا». وقال عبد الجبار: «يهدف مصنعنا الجديد إلى تلبية الطلب المحلي على حلول التغليف في قطاع يُتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 4.36 %. كما سيسهم المصنع في تلبية احتياجات الشركات التي تتطلب كميات إنتاج كبيرة، وتعزيز قدرات سلاسل التوريد المحلية لمواد التغليف».

وقال أمين محمد سايت، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «سي برايد»: «تمثل شراكتنا مع هوتباك محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة التغليف في سلطنة عُمان. وسيستفيد مجمع التغليف المتكامل في ولاية بركاء من الخبرات التصنيعية العالمية والقدرات التكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها هوتباك، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلية». وأضاف: «نؤمن بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتسهيل الوصول إلى حلول تغليف عالية الجودة، وتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. ولا يقتصر المشروع على توسيع القدرات التصنيعية فحسب، بل يجسد أيضاً التزامنا بتوفير فرص جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في دفع عجلة النمو الصناعي في السلطنة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وطموحاتها في مجال الاستدامة».

وتدير هوتباك 25 منشأة تصنيع في 17 دولة، وتصدّر مجموعتها الواسعة التي تضم أكثر من 4,500 منتج إلى 107 أسواق حول العالم، لتلبية احتياجات قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية وتجارة التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسلع الاستهلاكية المعبأة.