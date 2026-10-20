«الموانئ والجمارك» تفوز بجائزة أفضل محتوى على شبكات التواصل 2025



حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2025، ضمن فئة «أفضل محتوى إبداعي على شبكات التواصل الاجتماعي» في قطاعي التجارة والصناعة، تقديراً لتميّزها في توظيف المنصات الرقمية لتقديم محتوى مبتكر ومؤثر، يجسّد رسالتها المؤسسية، ويسلّط الضوء على إنجازاتها ومبادراتها، ويعزّز تفاعلها مع مختلف فئات المجتمع. ويأتي التكريم تتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في تطوير منظومة الاتصال الرقمي والارتقاء بجودة المحتوى المقدم عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، من خلال توظيف أدوات إبداعية وأساليب حديثة تسهم في إيصال الرسائل المؤسسية بصورة مؤثرة، وتعزز حضور المؤسسة وهويتها الرقمية. وتسلّم الجائزة سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، خلال مراسم التكريم التي أقيمت في مقر المؤسسة، حيث قام بتسليم الجائزة المهندس أحمد صبري، المدير العام لمعهد الحكومات الاجتماعية.

إنجازات

وقال سعيد البنّاي: «يمثل هذا التكريم إضافة جديدة إلى سجل إنجازات مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ويعكس حرصنا المستمر على تطوير أدوات الاتصال المؤسسي وتوظيف التقنيات والمنصات الرقمية بما يعزز قدرتنا على التواصل الفاعل مع المجتمع. ونؤمن بأن المحتوى الرقمي أصبح أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لإبراز إنجازات المؤسسة ومبادراتها ودورها في دعم منظومة التجارة والصناعة». وأكد البناي على جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تبني أحدث الابتكارات المتبعة في مجال الاتصال الرقمي وعلى توظيف أداوت الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى عبر مختلف القنوات الإعلامية بما يواكب رؤية دبي الطموحة في توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمل الحكومي، وتعمل إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في المؤسسة على توظيف الإبداع والتقنيات الحديثة لإنتاج محتوى يعكس هوية المؤسسة ورسالتها، ويسهم في تعزيز حضورها وتأثيرها على مختلف المنصات الرقمية.

وأوضحت هند أحمد شاكر، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الفوز يمثل تقديراً للجهود النوعية التي يبذلها فريق الإدارة في تطوير المحتوى الرقمي والارتقاء بممارسات الاتصال المؤسسي، مشيرةً إلى أن الإبداع في المحتوى الرقمي لم يعد يقتصر على مواكبة التحول الرقمي، بل أصبح أداة استراتيجية لتعزيز الهوية المؤسسية وترسيخ حضور المؤسسة وتأثيرها. وأفادت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي: «نعمل على تطوير محتوى هادف ومؤثر يعكس إنجازات المؤسسة وقيمها ودورها في خدمة المجتمع، مع الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في منظومة الاتصال الحكومي. ويأتي هذا الفوز ليؤكد نجاح استراتيجياتنا في تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى قنوات فاعلة للتواصل مع الجمهور وإبراز دور المؤسسة وخدماتها وجهودها في دعم اقتصاد دبي».

وتقدم للجائزة أكثر من 52 جهة في مختلف الفئات، وقد استحقت المؤسسة الفوز بجائزة «أفضل محتوى إبداعي على شبكات التواصل الاجتماعي» في قطاعي التجارة والصناعة، نظراً لقوة محتوى صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى إلى جانب الاعتماد على الابتكار في الإخراج والتجديد المستدام.