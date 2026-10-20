تراجع المؤشرات اليابانية بضغط خسائر أسهم التكنولوجيا



تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد السندات والين، وانخفض المؤشر نيكاي متأثراً ​بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيّم فيه ‌المستثمرون ارتفاع ​عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم الشركات سريعة النمو.

وهبط المؤشر نيكاي 1.3 % إلى 64075.42 نقطة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.43 % إلى 4009.21 نقاط.

وقال كوجي تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول «تتجه عوائد السندات ⁠إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديداً للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم». وأضاف: «هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما ‌إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا». وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، 1% مع عودة المستثمرين ‌إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد ‌موجة البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون ‌صدور تقارير نتائج أعمال شركات ‌كبرى.

وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك 0.19 % خلال التعاملات الآسيوية.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​خلال الليل وتعافى العائد ‌على السندات القياسية ​لأجل 10 سنوات بعد تسجيله ⁠أكبر انخفاض أسبوعي في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي اليابان، هوى سهم ​مجموعة سوفت ⁠بنك التي تستثمر ⁠في مجال الذكاء الاصطناعي 6% مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر من حيث النسبة المئوية.

وانخفض ⁠سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 6.47 %، وتراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 5.9 %.

وأغلق سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق منخفضاً 1.68 %.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.04 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وتراجعت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 5.04 %، ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي ​يو.إف.جيه المالية 3.65 %.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم القيمة على توبكس 1.98 %.

ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 % وارتفع 21 % وظل ​2% دون تغيير.