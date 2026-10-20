"الإمارات دبي الوطني" و«بلاك روك» يطلقان صندوقين جديدين



أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك» عن إطلاق صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم هما، «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، احتفاءً بمرور عام على تعاونهما الاستراتيجي.

واستناداً إلى المنصة الاستثمارية الأولية التي تم إطلاقها عام 2025 لتمكين عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، تشهد الشراكة حالياً توسعاً في نطاق عملها؛ إذ تنتقل من طرح أصول خاصة كانت مقتصرة في البداية على العملاء المحترفين، إلى إتاحة هياكل صناديق عامة لقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق التعاون أداءً قوياً وزخماً كبيراً خلال العام الماضي، حيث نجح في استقطاب أصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.

ويأتي إنشاء الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً في بيئة سوقية حديثة وديناميكية، من خلال حلول مُدارة باحترافية ومدعومة بخبرات «بلاك روك» الاستثمارية العالمية.

ويوفر صندوق «FundStar Emirates CLO AA Fund»، الذي تتولى «بلاك روك» إدارته الفرعية، عوائد قائمة على أسعار فائدة متغيرة، من خلال الاستثمار في محفظة عالية الجودة وذات تصنيف استثماري من «التزامات القروض المضمونة»، والتي تتألف من قروض شركات ذات الأولوية المضمونة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويستهدف الصندوق تحقيق متوسط تصنيف ائتماني للمحفظة عند مستوى «AA»، مع انعدام التعرض للأصول دون المستوى الاستثماري، وتوفير سيولة يومية، والامتناع عن استخدام الرافعة المالية لتعزيز العوائد بشكل مصطنع.

ويتبع صندوق «Emirates Systematic Income and Growth Fund» نهجاً مرناً لا يتقيد بمعايير محددة، مصمماً لتحقيق عوائد استثنائية وعوائد عالية من خلال توزيع استثماراته على أصول عالمية متنوعة مدرة للدخل. وقد تم تعيين «بلاك روك» مستشاراً استثمارياً للصندوق، بما يتيح الوصول إلى رؤاها وأدواتها الاستثمارية المنظمة، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مسؤولية إدارة المحفظة بشكل مستمر. ويستهدف الصندوق توزيع صافي أرباح بنسبة 7% بعد خصم الرسوم، تُدفع بشكل ربع سنوي للمستثمرين.

وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا منذ عام واحد بعقد شراكة مع «بلاك روك» بهدف إعادة صياغة الطريقة التي يمكن من خلالها لذوي الملاءة المالية العالية ومستثمري الثروات في الشرق الأوسط الوصول إلى استراتيجيات استثمارية بمستوى المؤسسات الكبرى. ويعكس نجاح هذه المبادرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى من الشراكة حجم الإقبال الكبير في منطقتنا على الحلول الاستثمارية المتطورة والمدرّة للعائدات. وبإطلاق هذين الصندوقين الجديدين، فإننا نفي بالتزامنا بإتاحة فرص الاستثمار العالمي المتميز لشريحة أوسع من المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تسهم في تمكين عملائنا من بناء محافظ استثمارية مرنة ومدرّة للدخل، بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل».

وقال كيث سالدانها، رئيس إدارة الثروات وحلول المنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: «بعد مرور عام على شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نحن فخورون بالوتيرة السريعة التي تطور بها تعاوننا وتوسع. ويمثل إطلاق هذين الصندوقين الجديدين إنجازاً آخر يأتي ثمرة لهذه الشراكة، حيث يجمعان بين الخبرة المحلية لبنك الإمارات دبي الوطني وقاعدة عملائه الواسعة وبين القدرات الاستثمارية العالمية لشركة «بلاك روك». ونحن نرى فرصاً واعدة لكل من استراتيجيات «التزامات القروض المضمونة» والاستراتيجيات المنهجية ضمن محافظ إدارة الثروات، كما نتطلع سوياً لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة، بما يتيح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية».

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