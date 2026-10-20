إطلاق برج «بيركلي» في الخليج التجاري بقيمة 2.8 مليار درهم



أعلنت إلينغتون العقارية، بالشراكة مع مجموعة الحمرا، عن إطلاق برج «بيركلي» في منطقة الخليج التجاري في دبي، بقيمة 2.8 مليار درهم. ويُعد البرج أكبر وأعلى مشاريع إلينغتون التجارية حتى اليوم، ويمثل خطوة مهمة في توسع الشركة في قطاع العقارات التجارية.

ويرتفع برج «بيركلي» لأكثر من 60 طابقاً، ليكون أضخم مشروع تجاري تطوره إلينغتون العقارية. ويضم البرج مساحات مكتبية من الفئة الأولى، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات العمل والحياة اليومية، وتقنيات حديثة صُممت لمواكبة تطلعات الشركات وموظفيها.

ويتميز المشروع بنظام روبوتي لركن السيارات ومصاعد مزدوجة الطوابق مزودة بنظام للتحكم بالوجهات، لتعزيز كفاءة الحركة وتوفير تجربة تنقل أكثر سلاسة للمستخدمين. كما يخصص المشروع خمسة طوابق للمرافق والخدمات، تضم صالات للأعمال وغرف اجتماعات، ومرافق للياقة البدنية والصحة والرفاهية، وتراسات خارجية، ومساحات للفعاليات واللقاءات الاجتماعية، ونادياً يضم مرافق مشتركة، ومناطق للألعاب التفاعلية.

ويقع البرج في منطقة الخليج التجاري، ويتمتع بموقع استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى وسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، والارتباط بشبكات النقل الرئيسية في الإمارة، ليضع الشركات في قلب واحدة من أبرز المناطق التجارية في دبي.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: «يعكس برج بيركلي طموحاتنا لمستقبل محفظة العقارات التجارية في إلينغتون. فنحن نؤمن بأن بيئات العمل يجب أن تتطور بما يواكب احتياجات الشركات وموظفيها، وأن تتجاوز مفهوم المساحات المكتبية لتشمل التجربة المتكاملة التي توفرها بيئة العمل. ومن خلال برج بيركلي، نجسد هذه الرؤية على نطاق هو الأكبر ضمن محفظتنا التجارية حتى اليوم. ويمثل المشروع خطوة مهمة في مسيرة إلينغتون، ويحدد توجهنا للمرحلة المقبلة مع مواصلة تعزيز حضورنا في هذا القطاع».

وقال بينوي كوريان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الحمرا: «تواصل دبي تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، مما يدعم الطلب المستمر على المشاريع التجارية عالية الجودة في المواقع الاستراتيجية التي تتميز بسهولة الوصول والربط بشبكات النقل الرئيسية. وتستفيد هذه الشراكة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها كل من مجموعة الحمرا وإلينغتون العقارية، لتطوير مشروع يسهم في دعم النمو المتواصل لمنطقة الخليج التجاري، ويوفر قيمة طويلة الأمد للمجتمع والشركات والمستثمرين على حد سواء».