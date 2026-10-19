طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «إم جي إكس» لعام 2026

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. واستعرض أحدث استثمارات الشركة وأداء محفظتها الاستثمارية، إلى جانب تطورات استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «ترأستُ اجتماع مجلس شركة «إم جي إكس»، (MGX)، حيث استعرضنا أداء محفظتها الاستثمارية، والتطورات الرئيسية في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في توسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة».

وأضاف سموه: «كما ناقشنا الفرص الواعدة والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأثر الكبير التي تدعم نمو الشركة وتسهم في تطوير البنية التحتية والتقنيات التي تُشكل أساس مستقبل الذكاء الاصطناعي».

واستعرض المجلس أحدث الأنشطة الاستثمارية لشركة «إم جي إكس»، وشمل ذلك مشاركتها في جولة التمويل من الفئة H لشركة «أنثروبيك» بقيمة 65 مليار دولار، التي بلغت قيمة الشركة بموجبها 965 مليار دولار، ومشاركتها في جولة التمويل الاستراتيجية لشركة «داتابريكس» بقيمة 5 مليارات دولار، لتصل قيمة الشركة إلى 190 مليار دولار. وناقش المجلس استثمار «إم جي إكس» في شركة «سبيس إكس» بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام وجمعها من خلاله نحو 85.7 مليار دولار. وأشار المجلس إلى النمو المتسارع في إيرادات «سبيس إكس» نتيجة توسعها في تأجير القدرات الحوسبية، بما يسهم في دعم منظومة النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي.

وفي إطار استعراض أداء المحفظة الاستثمارية، اطلع المجلس على النمو الملحوظ في إيرادات شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، في ظل استعداد الشركتين لاحتمال طرح أسهمهما للاكتتاب العام. وأشاد المجلس بنجاح استراتيجية «إم جي إكس» الاستثمارية، التي مكّنت الشركة من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين في الشركات الرائدة التي تقود تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها المتواصلة على مدار السنوات الماضية.

واستعرض المجلس الفرص الاستثمارية الواعدة التي تدرسها «إم جي إكس» في مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، وناقش سبل الاستفادة من بعض استثماراتها الحالية لتوفير السيولة للمستثمرين في مراحل مبكرة.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «لم يعد يوفر الذكاء والقدرات المعرفية عائقاً أمام تقدم البشرية، في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة تتجاوز الحدود التقليدية. وستكون قدرتنا على تسخير هذه الإمكانات بمسؤولية العامل الحاسم في تحديد وتيرة التقدم وحجم الإنجازات التي يمكننا تحقيقها. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة تفتح أمام البشرية آفاقاً للتقدم تتجاوز كل ما تصورناه من قبل. وفي (إم جي إكس)، نواصل التزامنا بدعم الشركات الرائدة التي تسهم في بناء عالم أكثر ذكاءً وازدهاراً».

حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان.