حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع 6 مليارات دولار

ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 116.1 مليار دولار خلال أغسطس 2026، بارتفاع قدره 6 مليارات دولار، مقارنة مع شهر يوليو 2026.

وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي إلى حوالي 50.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 43% من الإجمالي، وقرابة 65.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 57%.

وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس 2026 بقيمة 1068.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة 1009.5 مليارات دولار، ثم الصين 590.7 مليار دولار.