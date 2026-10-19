"أراضي دبي" تستعرض حلولاً عقارية تعزز جودة حياة أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من المبادرات والحلول العقارية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

تأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33" ، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواكبة توجهات "أجندة دبي الاقتصادية D33 " و"عام الأسرة "2026.

وتعكس المشاركة رؤية الدائرة لتطوير منظومة عقارية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع تبنّي حلول وتصاميم عقارية تراعي تنوع احتياجات المجتمع، بما يدعم مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.

وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نؤكد التزامنا ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بتزامنها مع "عام الأسرة 2026"، إذ نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة حرصها على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.

وأضاف: نحرص من خلال هذا المعرض على الاستماع عن قرب إلى تطلعات أصحاب الهمم، وبناء شراكات نوعية تُحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يُرسّخ مكانة دبي مدينةً تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.

وقالت فاطمة سالم الشامسي ميرة إدارة الشؤون الإدارية والمشتريات، ورئيسة فريق أصحاب الهمم في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تشارك للمرة الثانية على التوالي، في معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، حيث استعرضت خلال هذا العام مجموعة من الخدمات والمبادرات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات العقارية وتعزيز جودة حياتهم واستقلاليتهم.

وأوضحت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الدائرة في المعرض ، أن أراضي دبي سلطت الضوء على منصة "بروة"، التي تقدم سبع خدمات مخصصة لهذه الفئات، من بينها "الطارش" و"الكراني" و"المرسال" و"الكيتوب"، بما يسهم في تيسير إنجاز المعاملات العقارية وتقديم الدعم للمستفيدين وفق احتياجاتهم.

ونوهت إلى أنه استفاد من هذه الخدمات أكثر من 18 ألف مستفيد، من خلال تنفيذ نحو 24 ألف إجراء، إلى جانب تنفيذ 47 إجراءً لأصحاب الهمم عبر مركز الاتصال.

وأكدت أن الدائرة تواصل جهودها لتطوير خدماتها من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.

وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعامل، تستعرض الدائرة شاشة تفاعلية رئيسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار التعرّف على الخدمات والمعلومات العقارية بطريقة أكثر سهولة ووضوحاً.

ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج.

وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة للزوار والأسر، يتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، من بينها ركن مخصص للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتشجع على تنمية الإبداع وتعزيز التفاعل مع المفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.

كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية "الموزايك"، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، بما يتيح للزوار فرصة المشاركة والتفاعل المباشر، ويعكس حرص الدائرة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.