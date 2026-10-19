«كرايمر إيرزكونتور» تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

أعلنت «كرايمر إيرزكونتور» عن تأسيس شركة جديدة تابعة لها ومملوكة بالكامل في الإمارات، اتخذت من دبي مقراً لها، في خطوة تستهدف توسيع شبكة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وتطوير عملياتها الإقليمية.

وفي إطار هذا التوسع التشغيلي، عُيّنت جيسيكا كالديرون في منصب المديرة العامة لتولي قيادة وإدارة أنشطة الفرع الجديد.

ووفقاً للشركة، سيركز المقر الجديد على توسيع أنشطة المبيعات والتوريد المحلية، إلى جانب تعزيز هيكلية التجارة وسلاسل الإمداد العالمية استناداً إلى قربه المباشر من الأسواق الإقليمية.

ويشكل تأسيس هذه المنشأة محطة رئيسية ضمن استراتيجية النمو الدولي التي تنتهجها «كرايمر إيرزكونتور»، إذ سيعمل فرع دبي على تعميق التعاون والشراكة مع العملاء والموردين وشركاء الأعمال في مختلف أرجاء المنطقة.

وقال نيلز فليج، الرئيس التنفيذي لشركة «كرايمر إيرزكونتور»: «إننا بهذه الخطوة نرسخ حضورنا في منطقة تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة، ونضع الأساس المتين لتوسيع نطاق أعمالنا مستقبلاً في أفريقيا والشرق الأوسط. سيتيح لنا كياننا الجديد في دبي تقديم دعم أكثر كفاءة لعملائنا وشركائنا الإقليميين عبر تقديم خدمات محلية وحلول متكاملة لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تمكيننا من اقتناص فرص جديدة في السوق وتعزيز موقعنا الدولي بطريقة مستدامة».

وتأتي الخطوة استجابة للنمو الملحوظ الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا باعتبارها من أكثر الأسواق ديناميكية في صناعة المواد الخام العالمية؛ حيث تُسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى ومسارات التصنيع المتواصلة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المواد الخام والمعادن الصناعية، في خلق فرص تطويرية جاذبة.