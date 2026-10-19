«الإمارات دبي الوطني» يدمج فروعه في الهند مع «آر بي إل» أول ديسمبر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني موافقة مجلس إدارته على خطة لدمج فروعه في الهند مع بنك «آر بي إل ليمتد» (RBL Bank Limited)، على أن يبدأ سريان الدمج اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، وفقاً لإفصاح البنك إلى سوق دبي المالي.

وأوضح البنك أن بنك الاحتياطي الهندي وافق على خطة الدمج، التي تقضي بمعاملة جميع فروع بنك الإمارات دبي الوطني العاملة في الهند بوصفها فروعاً لبنك «آر بي إل» اعتباراً من الموعد المحدد.

وتأتي الخطوة في أعقاب استكمال بنك الإمارات دبي الوطني استحواذه على حصة تبلغ 60 % من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل»، في إطار توسع المجموعة في السوق المصرفية الهندية، وتعزيز حضورها في أحد أكبر الأسواق المالية في آسيا.

وكان البنك قد أعلن في يونيو 2026 استكمال الاستحواذ على الحصة الأغلبية في المصرف الهندي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويأتي دمج الفروع ضمن ترتيبات إعادة تنظيم العمليات المصرفية للبنك في الهند، بما يتيح توحيد الفروع تحت مظلة «آر بي إل» وفقاً للخطة المعتمدة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الدمج في الأول من ديسمبر 2026، وفقاً للإفصاح.