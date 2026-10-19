اتصالات الإمارات تصبح أول مشغل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينال آيزو لإدارة الذكاء الاصطناعي

حصلت شركة "اتصالات الإمارات" على شهادة الآيزو "ISO/IEC 42001:2023" المعتمدة لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لتكون بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وجاء ذلك عقب تقييم أجرته شركة LRQA، المعتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة لمنح شهادات "ISO/IEC 42001".

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة "اتصالات الإمارات" للانتقال من توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع إلى حوكمته، من خلال نظام إدارة منهجي خضع لتقييم مستقل.

ويُعد "ISO/IEC 42001:2023" المعيار الدولي الأول في العالم لنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، إذ يوفر للمؤسسات إطاراً منهجياً لإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تعزيز الحوكمة الشاملة والموثوقية والتحسين المستمر.

ويجسّد الحصول على هذه الشهادة مدى التعاون بين إدارات التكنولوجيا والمعلومات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والتميّز المؤسسي، والفرق المسؤولة عن حالات الاستخدام في مختلف قطاعات الأعمال، لجمع الخبرات التقنية والتشغيلية وخبرات الحوكمة في "اتصالات الإمارات".

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "اتصالات الإمارات": يوفر معيار "ISO/IEC 42001" إطاراً منظماً لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتقييم آثاره، وضمان الإشراف البشري المناسب طوال دورة حياة الأنظمة كما يتيح لنا تطوير حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وفق ضوابط متسقة تدعم الابتكار المسؤول وتعزز ثقة أصحاب المصلحة.

بالنسبة إلى "اتصالات الإمارات"، تؤكد هذه الشهادة اعتماد نهج منهجي لدمج حوكمة الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدلاً من قصرها على مبادرات محددة ويضع نظام إدارة الذكاء الاصطناعي متطلبات للمساءلة وتقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وآثاره، إلى جانب ضوابط تتعلق بدورة حياة الأنظمة والشفافية والإشراف البشري وتقييم الأداء والتحسين المستمر.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية خاصة مع مواصلة "اتصالات الإمارات" توسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها وعملياتها، بما في ذلك المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل، والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبرامج الابتكار التعاوني. وتعكس مبادرات مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ومختبر الذكاء الاصطناعي للابتكار في جامعة الشارقة، وحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "NetSecure360"، اتساع منظومة الذكاء الاصطناعي لدى الشركة وتنامي أهمية تطبيق حوكمة متسقة لها، بالتوازي مع توسع نطاق استخدام هذه التطبيقات.

عملياً، يوفر نظام إدارة الذكاء الاصطناعي فرق العمل في مختلف إدارات شركة "اتصالات الإمارات" إطاراً موحداً لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة ونشرها ومراقبتها. كما يوفر الإطار للعملاء والشركاء في قطاع التكنولوجيا مزيداً من الوضوح بشأن آليات حوكمة الخدمات والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة إلى العملاء وشركاء التكنولوجيا، توفر هذه الشهادة وضوحاً أكبر بشأن آليات حوكمة الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأوجه التعاون في هذا المجال. كما ترسّخ معايير مشتركة لإدارة المخاطر وضمان الاستخدام المسؤول، من خلال عمليات حوكمة محددة تغطي جميع المراحل، بدءاً من التصميم، مروراً بالتطبيق والمراقبة، ووصولاً إلى التطوير المستمر.