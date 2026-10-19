«راكز» أول جهة حكومية برأس الخيمة تنال اعتماداً دولياً في أخلاقيات المشتريات وسلاسل الإمداد



حصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» على شهادة الممارسات الأخلاقية المؤسسية في المشتريات وسلاسل الإمداد، وعلامة التميز الأخلاقي من المعهد المعتمد للمشتريات وسلاسل الإمداد «CIPS»، لتصبح أول جهة حكومية في إمارة رأس الخيمة تنال هذا الاعتماد.

ويمثّل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «راكز» لتطوير منظومة المشتريات، ويعكس جهودها لترسيخ ممارسات التوريد الأخلاقي والإدارة المسؤولة للموردين، وتطبيق المعايير الدولية في عملياتها.

ويمنح المعهد، إحدى أبرز الهيئات المهنية العالمية المتخصصة في المشتريات وسلاسل الإمداد، هذه الشهادة للمؤسسات التي تلتزم بالممارسات الأخلاقية، من خلال سياسات واضحة وحوكمة فعّالة، وتطوير مستمر للكفاءات المهنية، كما تؤكد الشهادة أهمية التصدي للممارسات غير الأخلاقية، والحفاظ على النزاهة في مختلف مراحل المشتريات.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الممارسات الأخلاقية في مجال المشتريات تُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة، وبناء علاقات عمل قوية ومستدامة، ويجسّد هذا التقدير التزام «راكز» بتعزيز الحوكمة، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية في مختلف عملياتها، وبصفتها منطقة اقتصادية تحتضن مجتمع أعمال دولياً متنوعاً تحرص «راكز» على الالتزام بأعلى المعايير التي تعزز ثقة الموردين والمستثمرين والشركاء، وتسهم في تحقيق النمو المستدام.

وانطلاقاً من هذا الإنجاز ستواصل «راكز» تطوير قدراتها في مجال المشتريات والارتقاء بممارساتها، مع التركيز على الإدارة المسؤولة للموارد، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمؤسسة ومجتمع أعمالها.