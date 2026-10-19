تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«أوبن إيه آي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون جديد على مستوى المؤسسة، من شأنه أن يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج «جي بي تي» من «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية مخصصة لعمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات.

ويعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تنظيماً على مستوى العالم، حيث تعد مجالات الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية غير قابلة للمساومة، وتتيح إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المؤسسة ككل، فضلاً عن دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية، ويشكل الإعلان عن هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.

وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق نماذج شركة «أوبن إيه آي» في مجالات عمل متعددة، تشمل تعزيز التفاعل الذكي مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة، وأتمتة سير العمل الذي يتطلب كثافة معرفية، فضلاً عن تحسين إنتاجية الموظفين.

علاوة على ذلك سيربط بنك الإمارات دبي الوطني نماذج «أوبن إيه آي» بأنظمته الداخلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، بما يتيح للبنك تسريع وتيرة تطوير خدمات رقمية جديدة، وتعزيز تخصيص الخدمات بما يلائم احتياجات العملاء، ورفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، وتعزيز آليات مراقبة المخاطر، وضوابط مكافحة الجرائم المالية.

وتسهم الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعات الاستراتيجية، كما تتماشى هذه الخطوة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031»، وتعكس زيادة إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، التي تتيح للمؤسسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الامتثال لمتطلبات الحوكمة، واللوائح التنظيمية المحلية.

ركيزة أساسية

وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل العمل المصرفي. فمن خلال تعاوننا مع شركة ’أوبن إيه آي‘ وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة بالنسبة لنا، بل هو قدرة أساسية من شأنها تحديد ملامح أساليبنا في بناء وتقديم الخدمات والتوسع فيها».

وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى ’أوبن إيه آي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: «من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ونحن فخورون بدعم طموحات البنك من خلال نماذج وأدوات OpenAI وبيئة الاستدلال الخاصة بنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا لدعم الإنتاجية والابتكار وتقديم تجارب أفضل للعملاء».