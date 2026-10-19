متجر طيران الإمارات يطرح تشكيلة ملابس وإكسسوارات 2026



كشف متجر طيران الإمارات الرسمي عن أحدث تشكيلاته لنمط الحياة «EK FIT» و«EK TRAVEL»، تزامناً مع انطلاق النسخة العاشرة من «تحدي دبي للياقة البدنية» وموسم العطلات الشتوية.

وقد تم تصميم هذه التشكيلة لتلائم الأشخاص دائمي التنقل، وتتميز بلوحة ألوان غنية مستوحاة من فصل الخريف، تشمل درجات الأزرق الداكن (الكحلي)، والعنابي، والزيتوني. وتجمع هذه التصاميم بين الأناقة والراحة الفائقة، ما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في اقتناء أزياء متعددة الاستخدامات سواء لممارسة التمارين الرياضية، أم للاستخدامات اليومية، أم خلال السفر.

وتضم تشكيلة «EK FIT» ملابس رياضية تقنية مصنعة من أقمشة خفيفة الوزن تسمح بمرور الهواء وتتميز بخصائص طاردة للرطوبة. وتتضمن قطعاً نسائية أساسية مثل بناطيل ضيقة (ليغينغز) بخصر متوسط ​​الارتفاع، وقمصان بأكمام طويلة وسحاب نصفي، مزودة بجيب خلفي مخفي (تتوفر بألوان الكحلي والزيتوني والعنابي)، بالإضافة إلى قمصان رياضية بلا أكمام (تتوفر باللونين العنابي والكحلي).

أما التشكيلة الرجالية، فتضم قمصاناً بأكمام طويلة، وقمصاناً بياقة مرتفعة مع سحاب نصفي يمكن ارتداؤها كطبقة إضافية، وبناطيل رياضية قصيرة؛ وجميعها متوفرة بألوان الكحلي والزيتوني والعنابي. وتتميز البناطيل القصيرة البالغ طولها 7 بوصات ببطانة داخلية للدعم، مع خصر مرن مزود برباط قابل للتعديل.

وتكتمل تشكيلة «EK FIT» بإكسسوارات تشمل حقيبة رياضية، وقبعة، وزجاجة مياه، جميعها باللون الكحلي، حيث تتميز الحقيبة الرياضية بطابعها العملي ومقاومتها للماء، كما تحتوي على أقسام داخلية عدة، بما في ذلك مساحة مخصصة للأحذية. أما القبعة، فهي مصنوعة من النايلون خفيف الوزن وسريع الجفاف، وتضم أجزاءً خلفية شبكية تسمح بالتهوية للحفاظ على جفاف الشعر أثناء ممارسة التمارين المكثفة. وتأتي زجاجة المياه المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع عزل حراري كامل، كما تتميز بحواف من السيليكون، وماصة مانعة للتسرب، وحلقة «MagSafe» لتثبيت الهاتف الذكي بإحكام.

وتتضمن تشكيلة «EK TRAVEL» ملابس مريحة وأنيقة للاسترخاء، مصنوعة من أقمشة فائقة النعومة تمزج بين ألياف «المودال» والقطن. وتضم التشكيلة النسائية قمصاناً واسعة بقصة قصيرة قليلاً مع سحاب نصفي، وهي مصنوعة من قماش «المودال» المطاطي خفيف الوزن، وتأتي مع بناطيل متناسقة واسعة الساقين.

أما التشكيلة الرجالية، فتتضمن قمصاناً بياقة مستديرة مع بناطيل متناسقة، وتتميز بتفاصيل طيات طولية في منتصف الأكمام والساقين، ما يمنحها مظهراً أنيقاً ومرتباً.