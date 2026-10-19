احتجاجات فرنسا تضغط على الأسهم الأوروبية وتقود خسائر الأسواق



تصدرت الأسهم ​الفرنسية الخسائر في أسواق أوروبا في مستهل تداولات ‌الاثنين ​عقب واحدة من أسوأ موجات العنف المرتبط بالاحتجاجات منذ سنوات خلال مطلع الأسبوع، في حين ظلت ثقة المستثمرين ضعيفة قبيل أسبوع حافل بنتائج الشركات.

وانخفض ⁠المؤشر كاك 40 القيادي الفرنسي 1.02 %، بعدما هزت احتجاجات على مستوى البلاد، اندلعت بسبب ارتفاع ‌الأسعار وتدهور الخدمات العامة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الوقت الذي يواجه ‌فيه نمواً ضعيفاً وارتفاعاً في ‌الديون.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.39 % إلى 642.24 نقطة بحلول ‌الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بأكثر من ​2 % خلال الأسبوع ‌السابق.

وسجل ​قطاع البنوك أكبر انخفاض، ⁠بعدما هبط 1.4 %، في حين انخفض المؤشر الإسباني، الذي تهيمن عليه ​أسهم ⁠البنوك ⁠0.9 %.

ويترقب المستثمرون نتائج أعمال شركات أوروبية وأمريكية عملاقة في محاولة لتعزيز الرغبة ⁠في المخاطرة بعد موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي وسط مخاوف من ارتفاع الديون اللازمة لتمويل البنية التحتية.

وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفعت أسهم ‌شركة مووي النرويجية لتربية وإنتاج سمك السلمون 4.1 ​% بعد أن سجل حجم إنتاجها من السلمون في الربع الثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.