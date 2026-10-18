افتتاح أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط بمنطقة دبي للذهب

بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، افتتحت مجموعة «جوي ألوكاس» (Joyalukkas) صالة عرض «جوهرة الفرح» (Jewel of Joy)، أكبر وجهة للمجوهرات في الشرق الأوسط، على مساحة 25 ألف قدم مربعة في منطقة دبي للذهب، في خطوة تعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات العالمية وترسخ مكانتها مركزاً رائداً لتجارة الذهب والمجوهرات.

ويعكس افتتاح الوجهة الجديدة الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية في دبي، وما توفره من بنية تجارية متطورة وموقع استراتيجي يربط الأسواق العالمية، فضلاً عن دورها بوابةً للشركات الدولية الراغبة في التوسع إقليمياً وعالمياً.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور إي. فيشنو فاردهان ريدي، القنصل العام للهند في دبي، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»، وراشد الهرمودي، مدير إدارة أول بالقطاع التجاري بمنطقة دبي للذهب، وتوحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى جانب الدكتور جوي ألوكاس، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وجون بول ألوكاس، الرئيس التنفيذي لـ«جوي ألوكاس للمجوهرات»، وعدد من الشخصيات البارزة.

ويكتسب المشروع أهمية في سياق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة بين الإمارات والهند، المدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي تفتح آفاقاً أوسع للتبادل التجاري والاستثمار، كما يعكس توسع علامة هندية عالمية في دبي جاذبية الإمارة للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من موقعها التجاري وشبكة ارتباطاتها الدولية.

وتقدم «جوهرة الفرح» تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم صالات العرض التقليدية، إذ تضم تشكيلات متنوعة من الذهب والمجوهرات الفاخرة ومجموعات العرائس والألماس والأحجار الكريمة النادرة، إلى جانب استوديو خاص للمصممين، وردهة لكبار الشخصيات، ومنطقة للأطفال، وخدمات متخصصة لصيانة المجوهرات.

وتنفرد الوجهة بمعلم «ممر الأساور الملكي» (The Royal Bangle Walk)، وهو مجسم ضخم على هيئة سوار يمكن للزوار المرور من خلاله، في تصميم يجمع بين الفن وتجربة التسوق، كما تُعد الصالة الوحيدة من نوعها ضمن شبكة «جوي ألوكاس» التي تضم أكثر من 200 صالة عرض في 13 دولة.

وقال الدكتور جوي ألوكاس إن الوجهة الجديدة تمثل تعبيراً عن تقدير المجموعة لدبي، التي شهدت نمو أعمالها على مدى قرابة 40 عاماً، مؤكداً أن كل تفاصيل الصالة صُممت لتقديم تجربة مميزة للعملاء. من جانبه، قال جون بول ألوكاس إن المشروع يستهدف الارتقاء بتجربة تسوق المجوهرات وتلبية تطلعات المقيمين والزوار من خلال تشكيلة واسعة وخدمات متكاملة.

ويعزز افتتاح «جوهرة الفرح» مكانة منطقة دبي للذهب وجهةً متخصصة لتجارة المجوهرات، ويدعم توجه الإمارة إلى استقطاب العلامات العالمية والاستثمارات النوعية في قطاعات التجزئة الفاخرة والسياحة والتجارة، بما يرسخ حضورها على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات عالمياً.