«مصدر» تستكمل الاستحواذ على كامل الحصص في «سايتا»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تمتلك فيها «طاقة» حصة 43%، عن استكمال عملية الاستحواذ على كامل الحصص في شركة «سايتا ييلد» من شركة «بروكفيلد رينوابل»، المدرجة في بورصتي نيويورك وتورنتو.

وتشمل الصفقة محفظة أصول تشغيلية خاضعة للتنظيم، وهي لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تصل قدرتها الإجمالية إلى 745 ميجاواط تقريباً، إضافة لمشاريع قيد التطوير تبلغ قدرتها 1.6 جيجاواط في كل من إسبانيا والبرتغال.

واستحوذت «مصدر» على «سايتا ييلد» بقيمة منشأة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو (4.6 مليارات درهم).