«كاسكو» تطلق مشروع «فالا باي» السكني في الجداف



كشفت «كاسكو للتطوير العقاري» عن مشروع «فالا باي كاسكو»، وهو مشروع سكني جديد ومميز على الواجهة المائية يضم 109 وحدات سكنية، ويجسد انسيابية الحياة بالقرب من الماء من دون الابتعاد عن قلب المدينة.

ويقع المشروع على «واجهة الجداف المائية»، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الواجهة المائية، وسهولة التنقل عبر المترو، إلى جانب إطلالات مسائية على المحمية الطبيعية في رأس الخور.

ويقدم «فالا» مفهوماً مختلفاً للسكن وخيارات أكثر مرونة لامتلاك منزل ضمن هذا النمط من الحياة، تبدأ باستوديوهات بمساحات تبدأ من 419 قدماً مربعة، إلى جانب خطط سداد مرنة. وسواء كان المشترون يبحثون عن حياة قريبة من الماء أو يسعون إلى تنمية محافظهم العقارية، يوفر «فالا» عنواناً أصيلاً على الواجهة المائية من دون مساومة على جودة التجربة، كما توفر الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم مساحات رحبة للعائلات الراغبة في الاستمتاع بإيقاع أكثر هدوءاً بالقرب من الماء، مع البقاء على مقربة من المدينة.

وتشكل المرافق أحد أبرز عناصر التميز في «فالا»، إذ صُمم كل منها بما ينسجم مع تفاصيل الحياة اليومية للسكان؛ بدءاً من المسبح على السطح للسباحة الصباحية، والتراسات المنسقة للاستمتاع بأول فنجان قهوة في اليوم، وصولاً إلى الوصول المباشر إلى الممشى لقضاء نزهات المساء.

ويستيقظ سكان «فالا» على إطلالات مائية، فيما يتميز المشروع بموقعه الذي يوفر سهولة كبيرة في الوصول والتنقل، إذ تقع محطة المترو على بُعد دقيقتين فقط، كما يسهل الوصول منه إلى وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، والمطار. وتضفي «محمية رأس الخور للحياة الفطرية» القريبة أجواءً من الهدوء تشكل توازناً طبيعياً مع حيوية المدينة.

ويتيح المشروع خطة سداد مرنة بنسبة 40/60، بما يجعل امتلاك منزل على الواجهة المائية أكثر سهولة في الوقت الراهن، على أن يتم التسليم خلال الربع الرابع من عام 2028.