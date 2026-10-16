تعاون بين بلدية دبي و«إعمار لإدارة مراكز التسوق» لتوسيع العروض التجارية والفرص الاستثمارية



أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق ذ.م.م.»، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلاً، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وتدعم الشراكة نهج بلدية دبي الأوسع في تفعيل المساحات العامة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين، ويوسع نطاق الخدمات والتجارب المتاحة للسكان والزوار.

ووقع مذكرة التعاون عن بلدية دبي المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعن شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية.

وبموجب المذكرة، يتبادل الطرفان المعلومات بشأن المواقع المناسبة والمتاحة التي يمكن دراسة الاستفادة منها لتطوير عروض تجارية ووجهات ذات طابع مجتمعي وترفيهي مناسب لأنماط الحياة مستقبلاً. كما توفر المذكرة إطاراً لتقييم فرص التطوير المحتملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التطوير التجاري وتطوير الوجهات. ويأتي التعاون ضمن جهود بلدية دبي الأوسع لإتاحة عروض تجارية جديدة، وفتح فرص استثمارية في المساحات العامة أمام مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز الإمكانات التجارية للوجهات التابعة للبلدية، ويرتقي بسهولة الوصول إليها وتجربة ارتيادها والاستفادة من خدماتها. ويستند التعاون إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة إعمار في تطوير الوجهات التجارية والترفيهية والحضرية المتكاملة، وسجلها الحافل في تقديم وجهات استثنائية أسهمت في تعزيز جاذبية دبي وترسيخ مكانتها على خارطة الوجهات العالمية. كما يدعم التعاون مواصلة تطوير دبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والتجارب الحضرية، من خلال إتاحة الفرص لاستحداث خدمات ومفاهيم جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمعات والزوار.

وقال المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق العامة، بما يتيح فرصاً للارتقاء بتنوع الخيارات والخدمات التي تقدمها المدينة، ويحقق قيمة اقتصادية واستثمارية أعلى». وأضاف: «توفر شراكتنا مع إعمار لإدارة مراكز التسوق إطاراً لتحديد الفرص المناسبة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي تجارة التجزئة وتطوير الوجهات، كما سيسهم هذا النهج في إتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين ضمن المساحات العامة في إمارة دبي، إلى جانب تطوير خدمات وتجارب تستجيب لاحتياجات السكان والزوار، وتسهم في تعزيز حيوية هذه الوجهات واستمرار نشاطها».

وقال أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تنبع جاذبية الوجهات من قدرتها على فهم احتياجات الناس وتقديم تجارب تمنحهم أسباباً للعودة إليها. ومن خلال تعاوننا مع بلدية دبي، نتطلع إلى توظيف خبرات إعمار في تطوير وجهات التجزئة والترفيه لاستكشاف فرص تثري المساحات العامة وتضيف إلى تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة فيها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتقديم مفاهيم تراعي طابع كل موقع، وتعزز ارتباط السكان والزوار به، وتحقق قيمة مستدامة للمدينة ومجتمعها».

وتتيح الشراكة فرصة تبادل الرؤى والمعرفة بالسوق بين بلدية دبي وإعمار لإدارة مراكز التسوق، واستكشاف مفاهيم جديدة، وتقييم سبل تحقيق قيمة مضافة أكبر للوجهات العامة من خلال أنشطة تجارة التجزئة والأنشطة التجارية. ويدعم هذا النهج هدف بلدية دبي الأوسع المتمثل في توفير مساحات عامة حيوية وجاذبة ومستدامة اقتصادياً، مع إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مختلف أنحاء إمارة دبي.