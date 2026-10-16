"هيرميس الإمارات" تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في «أبوظبي المالي»



أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات ش.ذ.م.م (EFG Hermes UAE)، المرخصة من قبل هيئة سوق المال بدولة الإمارات، والتابعة لإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الإطلاق الرسمي لخدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي الخطوة في إطار التزام الشركة المتواصل بتطوير منظومة خدمات الوساطة في دولة الإمارات والمنطقة، ودعم كفاءة الأسواق المالية، من خلال تعزيز مستويات السيولة، وتنشيط حركة التداول، وتحسين آليات تسعير الأوراق المالية. ومن خلال هذه الخدمات ستقوم EFG Hermes UAE بإدخال أوامر شراء وبيع على عدد من الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز توافر الأسعار وتسهيل تنفيذ التداولات للمستثمرين.

وتُعد صناعة السوق إحدى الركائز الرئيسية للأسواق المالية المتطورة، حيث يسهم صانع السوق في توفير أوامر شراء وبيع على نحو متواصل على الورقة المالية، ما يساعد على تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب، وخفض تكلفة التداول على المستثمرين، ودعم مستويات أعلى من الشفافية والكفاءة في التسعير، كما تلعب خدمات توفير السيولة دوراً مهماً في دعم الشركات المدرجة، من خلال تعزيز انتظام تداول أسهمها بعد الإدراج، ما يسهم في زيادة حضورها أمام المستثمرين وتوسيع قاعدة المساهمين المحتملين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

دعم السيولة

وقال صقر أصلان، الرئيس التنفيذي لعمليات السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) إلى شبكة صناع السوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث يلعب صناع السوق دوراً مهماً في دعم السيولة، وتعزيز نشاط التداول، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة بكفاءة أكبر. ونحن نتطلع إلى الدعم الفعَّال من جانب شركة (إي اف چي هيرميس الامارات) في تعميق سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمكين المزيد من المستثمرين من تحقيق طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية».

وقال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي اف چي هيرميس: «يمثل إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع نطاق خدمات الوساطة في دولة الإمارات، ودعم أحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكية وتطوراً في المنطقة. ومن خلال هذه الخدمات نسعى إلى المساهمة في تعزيز نشاط التداول، وتيسير وصول المستثمرين إلى السوق، وتقديم دعم مستمر للشركات المدرجة يتجاوز مرحلة الإدراج. ويتمثل دورنا في دعم بناء سوق أكثر كفاءة وسيولة، بالتوازي مع جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة لتطوير منظومة سوق رأس المال في أبوظبي».

وأضاف عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في «إي اف چي هيرميس»: «تتطلب خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة بنية تكنولوجية متقدمة، ومنظومة قوية لإدارة المخاطر، وقدرة على توفير أوامر شراء وبيع بصورة منتظمة خلال ساعات التداول. وقد طُوِّرَت منصة التداول الإلكتروني الخاصة بنا لدعم تنفيذ العمليات بكفاءة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمة في تحسين تجربة التداول لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد».

وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في «إي اف چي هيرميس»: «تنعكس السيولة الجيدة إيجاباً على جميع أطراف السوق. فهي تساعد الشركات المدرجة على الحفاظ على نشاط تداول أسهمها بعد الإدراج، كما تمنح المستثمرين ثقة أكبر في قدرتهم على الشراء أو البيع عند الحاجة. ويتمثل دورنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية في توفير حضور مستمر على جانبي السوق، بما يسهم في دعم استقرار التداول وإتاحة فرص تنفيذ أفضل للمستثمرين».

ويأتي إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة من جانب EFG Hermes UAE في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن الاستراتيجية الأوسع للشركة الهادفة إلى دعم نمو وتطور أسواق رأس المال في المنطقة. ومن خلال منصة الوساطة المتكاملة، وإمكانات الوصول إلى الأسواق، وقدراتها البحثية، وخدمات التنفيذ المتطورة، تواصل EFG Hermes القيام بدور فاعل في ربط الشركات بالمستثمرين، والمساهمة في تطوير أسواق مالية أكثر كفاءة وعمقاً.