"المجلس الصيني" لـ «البيان»: دبي بوابة الشركات الصينية إلى العالم







أكد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أن دبي تعتبر بوابة الشركات الصينية إلى العالم، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي والصين تتجه نحو آفاق أوسع تشمل الاستثمار والتكامل الصناعي والتكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال تشن جيانجونغ، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ لـ «البيان»: إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لدبي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يتجاوز التجارة التقليدية ليشمل مجالات أوسع في الاستثمار والتكامل الصناعي والابتكار. وأوضح أن تشجيانغ تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية المتقدمة ومركبات الطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، وهي قطاعات تتكامل مع التوجهات التنموية لدبي، وتوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة يجعلانها بوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

فرص التعاون

وأكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أهمية منتدى دبي للأعمال – الصين (DBF China) في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والشركات، وتبادل الرؤى حول فرص التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتمويل ومركبات الطاقة الجديدة وسلاسل الإمداد العابرة للحدود. وأشار إلى أن المنتدى يدعم لقاءات الأعمال الثنائية، ويسهّل التواصل بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحويل النقاشات إلى فرص للشراكات والمشروعات المشتركة.

وأوضح تشن جيانجونغ أن البيئة التنظيمية المنفتحة في دبي ومبادراتها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات والشركات التكنولوجية توفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيّرة والتاكسي الجوي.

وأشار إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تتيح فرصاً استثمارية متبادلة، من خلال تعزيز الشراكات التجارية والصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في دبي للاستفادة من التقنيات الصينية والصناعات الناشئة.

دعم التوسع العالمي

وأكد تشن جيانجونغ أن المجلس سيواصل التعاون مع غرفة تجارة دبي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات، ودعم مزيد من شركات تشجيانغ في التوسع بالأسواق العالمية.

وأضاف أن المجلس سيعتمد على منظومة «Zhejiang Goes Global» لدعم الشركات الراغبة في التوسع نحو دبي والأسواق الخارجية، من خلال خدمات تشمل التعريف بالسياسات واللوائح، والتصديق التجاري، والإرشاد بشأن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والوساطة التجارية، بما يساعد الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتعزيز فرص نجاحها دولياً.