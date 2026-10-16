مطار زايد الدولي يطلق رحلات يومية جديدة إلى برلين



أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء تشغيل الرحلات اليومية المباشرة لشركة «كوندور» بين برلين ومطار زايد الدولي، اعتباراً من 15 أكتوبر وعلى مدار العام. وتُسيّر الشركة رحلاتها على هذا الخط باستخدام طائرات «إيرباص A320neo»، لتدشّن أول خدمة جوية مباشرة ومنتظمة بين العاصمتين ضمن شبكة وجهاتها.

وتسهم اتفاقية الرمز المشترك بين «كوندور» والاتحاد للطيران في تعزيز الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، حيث تتيح للمسافرين القادمين من برلين مواصلة رحلاتهم إلى وجهات متعددة عبر شبكة الاتحاد للطيران، فيما توفر للمسافرين من أبوظبي خيارات أوسع للوصول إلى الوجهات التي تخدمها «كوندور» عبر برلين وما بعدها.

ويدعم الخط الجديد النمو المتواصل لقطاع السياحة في أبوظبي، من خلال تسهيل وصول الزوار من ألمانيا إلى الإمارة، وإتاحة فرص أوسع أمامهم لاستكشاف معالمها الثقافية ووجهاتها الترفيهية والاستفادة من فرص الأعمال فيها. كما يسهم في تنشيط حركة السفر وتعزيز الروابط التجارية بين أبوظبي وبرلين.

خطوة مهمة

وقال كارستن نورلاند، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يمثل إطلاق رحلات «كوندور» اليومية المباشرة بين برلين وأبوظبي على مدار العام خطوة مهمة نحو تعزيز الربط الجوي بين عاصمتين تتميزان بالحيوية والانفتاح على العالم. ومن خلال شراكتنا مع «كوندور» والاتحاد للطيران، نواصل توسيع شبكة وجهات مطار زايد الدولي، بما يتيح للمسافرين خيارات أوسع للسفر بين أبوظبي وبرلين والعديد من الوجهات العالمية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام السياحة والأعمال والتجارة، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة».

وقال هيثم الخميس، مدير إدارة تطوير المنتجات السياحية بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تشكل رحلات شركة «كوندور» المباشرة من برلين إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي بين ألمانيا وأبوظبي، بما يسهم في تعزيز حضور وجهتنا في أحد أسواقنا السياحية الرئيسية، وزيادة أعداد زوارنا منه. وتوفر هذه الرحلات للمسافرين مزيداً من الخيارات والسهولة في الوصول إلى الإمارة لاستكشاف تجاربها السياحية والثقافية الاستثنائية. ونواصل التعاون مع شركائنا لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة في الأسواق الدولية ذات الأولوية، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية السياحية 2030».

وقال الدكتور بيير دومينيك بروم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية من شركة «كوندور إيرلاينز»: «يمثل إطلاق الرحلات اليومية بين برلين وأبوظبي إضافة مهمة إلى شبكة رحلاتنا طويلة المدى، كما يسهم في تعزيز الربط الدولي لمنطقة العاصمة. ومن خلال شراكتنا في اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، نتيح لضيوفنا الاستفادة من رحلات مباشرة إلى أبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة إلى العديد من الوجهات عبر آسيا وأستراليا وأفريقيا. ويعزز هذا التعاون الاستفادة من المزايا التي توفرها كلتا الشبكتين، بما يمنح ضيوفنا خيارات أوسع ومرونة أكبر للسفر، سواء للأعمال أم الترفيه».

وقالت لينا هافيا، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والمشاريع المشتركة في الاتحاد للطيران: «يسرنا الترحيب بشركة كوندور في أبوظبي وتعزيز عروضنا في السوق الألمانية من خلال هذه الشراكة. ويسهم تكامل شبكتَي الناقلتين في توفير رحلات يومية على مدار العام بين برلين وأبوظبي، إلى جانب خيارات ربط سلسة عبر شبكة وجهات الاتحاد للطيران. وتمثل هذه الخطوة إضافة مهمة إلى خدماتنا في ألمانيا، كما نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة».