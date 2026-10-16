«أبوظبي الإسلامي» يطلق نموذجاً جديداً للفروع في العين



أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن افتتاح فرعه الجديد في منطقة المعترض بمدينة العين، ليقدم نموذجاً مبتكراً للخدمات المصرفية يجمع بين حلول الخدمة الذاتية الرقمية والدعم الشخصي للمتعاملين في مكان واحد. ويعكس افتتاح الفرع مواصلة المصرف الاستثمار في تطوير شبكة فروعه وقدراته الرقمية، بهدف تقديم خدمات مصرفية أكثر سهولة ومرونة وملاءمة لاحتياجات المتعاملين.

وقد تم تصميم الفرع الجديد ليتماشى مع تفضيلات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم المصرفية، إذ يجمع بين أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، إلى جانب الخبرات التي يوفرها موظفو المصرف. ويتيح هذا النموذج للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية عبر الحلول الرقمية، مع إمكانية الاستعانة بفرق العمل في الفرع للحصول على المساعدة والمشورة والدعم لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأكثر تعقيداً. ويقدم الفرع بذلك تجربة مصرفية تتجاوز النموذج التقليدي القائم على منصات الصراف، وتمنح المتعاملين مرونة أكبر وتحكماً أوسع في إدارة معاملاتهم اليومية، مع استمرار حصولهم على الإرشاد والدعم الشخصي عند الحاجة.

ويسهم الفرع الجديد في تعزيز حضور مصرف أبوظبي الإسلامي في مدينة العين، ليرتفع عدد فروعه فيها إلى 9 فروع، ضمن شبكة تضم 64 فرعاً تنتشر في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نطمح من خلال رؤيتنا 2035 إلى بناء مصرف يتمحور حول احتياجات المتعاملين، ويمنحهم خيارات أوسع للوصول إلى خدماتنا المصرفية بالطريقة التي تناسبهم. لا شك أن سهولة الحلول الرقمية وخبرات موظفينا يكمل بعضها بعضاً، وهو ما يجسده الفرع الرقمي الجديد في منطقة المعترض، الذي يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة، ويمنح فرق عملنا فرصاً أكبر لتقديم المشورة وإيجاد الحلول وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع المتعاملين. وتؤكد استثماراتنا المتواصلة في شبكة فروعنا وقدراتنا الرقمية التزامنا بأولويتنا الأساسية المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية أفضل لمتعاملينا».

وقال أحمد عتيق الظاهري، رئيس شبكة الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتمثل طموحنا ضمن رؤية 2035 في بناء مصرف المستقبل، وتظل شبكة فروعنا ركناً أساسياً في تحقيق هذا الطموح، مع مواصلة تطوير دور الفروع بما يتماشى مع احتياجات متعاملينا. وتمثل العين سوقاً مهمة لمصرف أبوظبي الإسلامي، ونواصل التزامنا بتعزيز حضورنا فيها والاستثمار في تطوير تجربة المتعاملين. ويجسد فرع المعترض هذا التوجه من خلال تقديم نموذج جديد يجمع بين سهولة أجهزة الخدمة الذاتية وخدمات الصراف الذكي، وبين الدعم والخبرة التي توفرها فرقنا داخل الفرع، بما يمنح المتعاملين مزيداً من الخيارات والسهولة والمرونة في كيفية إنجاز معاملاتهم المصرفية».