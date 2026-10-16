غرف دبي تبرم 4 مذكرات تفاهم لتطوير العلاقات التجارية بين دبي والصين



أبرمت غرف دبي 4 مذكرات تفاهم مع 4 غرف تجارية في الصين بهدف تطوير مسارات التعاون في خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز الروابط التجارية بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها العاملة في كل من بكين وشينجن وجوانزو وتشونغتشينغ.

ووقعت غرف دبي مذكرات تفاهم مع كل من غرفة بكين للتجارة الدولية، وغرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، وغرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ.

وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن.

قام بالتوقيع على مذكرات التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع كل من زانغ جيانويه، رئيس مجلس إدارة غرفة بكين للتجارة الدولية، وهوانغ شياوفِنغ، نائب رئيس غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة جوانزو، ودنغ لين نائبة رئيس مجلس إدارة غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ، في حين وقع الاتفاقية مع غرفة الصين للتجارة الدولية- فرع شينجن سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي مع هي شانشان، أمين عام غرفة الصين للتجارة الدولية – فرع شينجن.

شراكات فاعلة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على تعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في دبي على الأسواق ذات الأولوية، من خلال بناء شراكات فاعلة تدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتتيح استكشاف فرص تجارية واستثمارية واعدة. كما نلتزم بتطوير منظومة داعمة تمكن القطاع الخاص المحلي من توسيع حضوره الدولي والاستفادة من تبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز قدرته على الوصول إلى شركاء جدد، وبناء علاقات أعمال مستدامة، وتحقيق أداء نوعي يسهم في نمو حركة التجارة والاستثمار بين دبي والأسواق العالمية».

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز العلاقات ودعم تطوير روابط تجارية أوسع، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات، كما تركز مذكرة التفاهم مع غرفة الصين للتجارة الدولية – غرفة تجارة تشونغتشينغ على دعم أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار، وتعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالمعارض الدولية واللقاءات والأنشطة التجارية، وتقديم التسهيلات والدعم المتبادل للمشاركة في هذه الفعاليات.

وتعزز مذكرات التفاهم المبرمة خلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين» دور غرف دبي في بناء قنوات تعاون فاعلة مع المؤسسات التجارية والاستثمارية في الأسواق الدولية، بما يسهّل تواصل الشركات ويهيئ إطاراً داعماً لتطوير علاقات تجارية واستثمارية متبادلة المنفعة.

كما تسهم في توفير مسارات عملية لتبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف الفرص ذات الاهتمام المشترك، وتمكين مجتمع الأعمال في دبي من توسيع نطاق علاقاته الدولية وبناء شراكات نوعية تدعم خطط النمو والتوسع.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية غرف دبي الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع آفاق وصوله إلى الأسواق الخارجية، ودعم مساهمته في تحقيق نمو اقتصادي مستدام في دبي.