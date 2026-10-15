«الطيران المدني» تُراجع متطلبات اعتماد الطائرات لتشغيل التاكسي الجوي

تواصل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العمل مع شركتي «جوبي للطيران» و«آرتشر للطيران» على المتطلبات اللازمة لتشغيل التاكسي الجوي في الدولة، من خلال زيارات ميدانية منفصلة إلى مقرات الشركتين في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وترأس وفد الهيئة المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، وضم عدداً من المسؤولين من فريقي عمليات الطيران والصلاحية للطيران. وخلال الزيارتين، عقد وفد الهيئة جلسات منفصلة مع فرق العمل في كل من «جوبي» و«آرتشر»، إلى جانب ورش عمل فنية تناولت متطلبات اعتماد الطائرات وصلاحيتها للطيران، إضافة إلى الجوانب التشغيلية المرتبطة ببرامج التاكسي الجوي.

وأتاحت الزيارتان للهيئة مناقشة هذه المتطلبات بشكل مباشر مع الشركتين، ومتابعة مستجدات العمل والخطوات المقبلة المرتبطة بتشغيل التاكسي الجوي في الدولة.

وتأتي الزيارتان في إطار التعاون المستمر بين الهيئة والشركتين، والعمل على استكمال المتطلبات اللازمة للتشغيل الآمن والفعال للتاكسي الجوي، ودعم دمج تقنيات التنقل الجوي المتقدم ضمن منظومة الطيران المدني في دولة الإمارات.