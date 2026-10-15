طرح قصرين فاخرين في «نخلة جبل علي» بنصف مليار درهم



تستعد شركة «أف اي أم العقارية» لطرح قصرين على الواجهة البحرية في مشروع نخلة جبل علي للبيع بسعر نصف مليار درهم، حيث يبلغ سعر القصر الواحد 250 مليون درهم عند اكتمال البناء، في ظل إقبال المزيد من المشترين الأثرياء للعقارات في دبي على المعاينة أولاً.

وستتولى شركة «Nordic by fäm»، الذراع المتخصصة في المشاريع العقارية فائقة الفخامة التابعة لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية)، تسليم هذه القصور، في خطوة تمثل خروجاً عن نموذج البيع على الخريطة، الذي طالما طبع سوق العقارات الفاخرة في دبي.

مع وصولها حالياً إلى المرحلة النهائية من التصميم ستوفر كل فيلا فاخرة مساحة مبنية تبلغ 20,000 قدم مربعة، وذلك ضمن قطعة أرض مطلة على الواجهة البحرية بمساحة 25,000 قدم مربعة. وقد صُممت مساحات المعيشة، بحيث تضمن أقصى قدر من الضوء الطبيعي والخصوصية وإطلالات بحرية دون عوائق، ومن المتوقع إنجاز المشروع في عام 2029.

تُعد هذه العقارات جزءاً من محفظة أوسع من المنازل الفاخرة بقيمة 3 مليارات درهم، يجري تطويرها تحت العلامة التجارية «Nordic by fäm» في مناطق متميزة بدبي، بما في ذلك الوصل وميدان، على أن تُطرح جميعها للبيع حصرياً عند اكتمال بنائها، وقد طُرح أحدث هذه العقارات للبيع مؤخراً في منطقة «الوصل» بسعر 85 مليون درهم.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف اي أم العقارية» fäm) العقارية): «من خلال إنجاز الوحدات السكنية قبل دعوة المشترين فإننا نزيل حالة عدم اليقين التي غالباً ما تقترن بعمليات البيع قبل اكتمال البناء، فاليوم نجد أن شريحة متزايدة من المشترين ذوي الملاءة المالية العالية الذين نتواصل معهم هم من المستخدمين النهائيين الراغبين في السكن في هذه الوحدات، وقد تغيرت أولوياتهم».

وأضاف: «إنهم ينشدون الخصوصية والتفرد والقيمة طويلة الأمد، وتتمثل العوامل الحاسمة في التصميم المعماري وجودة البناء والتشطيبات النهائية، فهم يرغبون في معاينة المنزل بعد اكتماله قبل اتخاذ قرار الالتزام بشرائه». وتابع: «إن قرارنا بإنجاز قصرين فائقي الفخامة في هذا الموقع قبل طرحهما للبيع يعكس قناعتنا الراسخة وثقتنا الكبيرة بدبي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات العالمية طلباً لدى فئة المشترين من ذوي الملاءة المالية العالية».