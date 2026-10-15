مسؤولو شركات صينية: دبي بوابة للتوسع إقليمياً وعالمياً

أكد مسؤولون تنفيذيون في شركات صينية، أن دبي تمثل بوابة استراتيجية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها المنفتحة على الابتكار، وموقعها الذي يربط الأسواق العالمية، مشيرين إلى فرص واعدة للتعاون مع الشركات الإماراتية في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والحوسبة السحابية.

وأوضح المشاركون على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنغن، أن دبي توفر للشركات الصينية مقومات التوسع في أسواق المنطقة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وانفتاحها على التقنيات الحديثة، إلى جانب الفرص المتنامية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي.

بيئة جاذبة

وقال مايكل دو المدير المالي ونائب الرئيس في شركة «ARIDGE»، إن انفتاح الحكومة الإماراتية على التقنيات الجديدة، وحرصها على تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات السلامة والتنظيم، من أبرز العوامل التي تعزز جاذبية الدولة للشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح أن الإمارات تجمع بين المقومات الاقتصادية والبنية التحتية والموارد المالية والأنشطة التجارية، إلى جانب مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال، لافتاً إلى أن دبي تتيح للشركات الصينية فرصاً للاستفادة من العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، والانطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط.

وأضاف أن التجارة والخدمات المهنية والأنشطة المالية والنقل والخدمات اللوجستية، مرشحة لمواصلة النمو، بالتوازي مع تطور التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات التجارية.

منصة للتوسع العالمي

من جانبها، قالت ريتا هوانغ الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة «آي مايل»، إن الإمارات تمثل قاعدة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع الدولي، فيما تشكل دبي مركزاً لاختبار الحلول الجديدة، وتطويرها قبل توظيفها في أسواق أخرى.

وأوضحت أن الشركة تجمع بين الخبرات التي طورتها في الإمارات، والمعرفة المحلية والقدرات التشغيلية لفرقها في مختلف البلدان، بما يتيح تكييف خدماتها مع احتياجات الأسواق، والحفاظ على معايير تشغيلية موحدة.

وأضافت أن «آي مايل» أسهمت في نقل الخبرات الصينية في الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية إلى دبي، ومنها إلى أسواق أخرى حول العالم، مؤكدة التزام الشركة بتعزيز حضورها في الإمارات، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها لدعم نمو أعمالها دولياً.

الذكاء الاصطناعي

بدورها، أكدت رايتشل شي المدير العام لشركة «تينسنت كلاود» في الشرق الأوسط، أن دبي تمثل بوابة مهمة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتوفر للشركات الصينية منصة لدعم المؤسسات الإماراتية، وتوسيع أعمالها إقليمياً.

وأوضحت أن الشركة أطلقت أول منطقة خدمات لها في الشرق الأوسط عام 2025، باستثمارات تجاوزت 150 مليون دولار، وتواصل توسيع نطاق خدماتها في المنطقة.

وأشارت إلى أن الفرص الواعدة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات اللوجستية والمدفوعات والتنقل والألعاب، مؤكدة أهمية الانتقال من استكشاف الأسواق إلى تطوير شراكات عملية، وحلول قابلة للتوسع، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والامتثال التنظيمي.