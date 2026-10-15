تراجع المؤشرات الأوروبية بهبوط قطاع التكنولوجيا العالمي



تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​مع تضرر المعنويات من موجة بيع ‌عالمية ​لأسهم التكنولوجيا أثارتها مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 % إلى 635.54 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش.

وطالت موجة الهبوط أسهم التكنولوجيا من نيويورك إلى ⁠سيؤول بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الصادرة أمس الأربعاء مخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، ما ضغط على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقال ‌دويتشه بنك في مذكرة «بالنسبة للعوامل المحفزة، ‌كانت شركات عدة من الأكثر انكشافاً على الذكاء ‌الاصطناعي تتعرض لضغوط ‌متزايدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية». أضافت المذكرة «علاوة على ذلك، بدأ هذا ​الضغط يلفت ‌الانتباه على نطاق ​أوسع، خصوصاً بين الشركات ⁠التي تخضع لتدقيق مكثف من المستثمرين في أسواق الائتمان بسبب احتياجاتها الكبيرة للإنفاق الرأسمالي». وخسر قطاع التكنولوجيا ​3.2 ⁠%، ما ⁠أظهر مدى استمراره عرضة للتقلبات في المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي. وقدم موسم إعلان النتائج المالية للشركات المستمر ⁠بعض الطمأنينة للأسواق.

وارتفع سهم إريكسون 9.9 % بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات تراجعاً أقل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الأساسية بالربع الثالث، مع مساهمة إجراءات رفع الكفاءة في تعويض ارتفاع تكاليف ‌المكونات.

وزاد سهم بيرنو ريكار 3.2 % بعد أن أعلنت شركة ​المشروبات الكحولية انخفاضاً في المبيعات 0.9 % فقط في الربع الأول من سنتها المالية 2027، وهو تراجع جاء أقل من توقعات السوق.