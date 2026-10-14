دبي تعزز حضورها العالمي في سوق الأغذية الفاخرة

تواصل دبي استقطاب العلامات التجارية المبتكرة في قطاع الأغذية الفاخرة، مع إطلاق «يوغن آند سيليست» (Yugen & Celeste)، مجموعة جديدة من الشوكولاتة الخالية من السكر، تجمع بين النكهات المميزة ومكونات وظيفية مستوحاة من عالم المكملات الغذائية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالمنتجات التي تمزج متعة التذوق بمفاهيم التغذية الواعية والعافية.

وتقدم المجموعة عيادة «يوغن كير» بإشراف مؤسسها الدكتور جهاد المصري، وتستند إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية هي الأداء والحيوية، والجمال والعناية الذاتية، وصفاء الذهن والتركيز. ويتزامن إطلاقها مع افتتاح «يوغن كافيه» داخل العيادة في منطقة جميرا 3 بدبي، لتوسيع تجربة العلامة من الخدمات المتخصصة إلى خيارات الطعام والمشروبات اليومية.

وتضم المجموعة ثلاثة أنواع، صُمم كل منها بمزيج مختلف من الشوكولاتة والمكونات الوظيفية. ويجمع نوع «الأداء والحيوية» بين شوكولاتة الحليب الخالية من السكر والبروتين والكرياتين، مع كريمة الفستق وقطعه. أما نوع «الجمال والعناية الذاتية»، فيتكون من شوكولاتة بيضاء خالية من السكر وببتيدات الكولاجين والأشواغاندا، مع كريمة جوز الهند والماتشا.

ويأتي النوع الثالث، «صفاء الذهن والتركيز»، بالشوكولاتة الداكنة الخالية من السكر وفطر عرف الأسد وإل-ثيانين، مع زبدة الفول السوداني والماتشا ومكونات إضافية تشمل سكر بايو سويت والعسل.

ويمكن طلب المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للعلامة أو تطبيق «ديليفرو»، إلى جانب توافرها في المقهى.

وقال الدكتور جهاد المصري، مؤسس «يوغن كير»، إن إطلاق المجموعة ينطلق من مفهوم «تناول بذكاء»، الذي يهدف إلى تشجيع الخيارات الغذائية الواعية من دون التخلي عن متعة الأطعمة المفضلة. وأضاف أن الفكرة تتمثل في تقديم المكونات الوظيفية ضمن تجربة تذوق مختلفة، مع مراعاة الاحتياجات الفردية.

ويقدم «يوغن كافيه» قائمة متنوعة تشمل الإسبريسو والأمريكانو والكابتشينو والقهوة التركية واللاتيه، إلى جانب الماتشا والشاي والعصائر العضوية والمشروبات المثلجة ومخفوقات البروتين.

ويعكس إطلاق المجموعة والمقهى توجهاً نحو توسيع مفهوم العافية ليشمل التجارب اليومية والمنتجات الغذائية، بالتوازي مع تنامي اهتمام المستهلكين بالمنتجات المتخصصة والمكونات المبتكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وصف المنتجات بأنها خالية من السكر أو محتوية على مكونات وظيفية لا يعني بالضرورة ثبوت فوائد صحية محددة لها؛ إذ تختلف الفوائد المحتملة بحسب المكونات والجرعات والاحتياجات الفردية.