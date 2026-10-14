معرض المطارات 2026 يستقطب أكثر من 3000 زائر ويعزز الشراكات العالمية

اختتم معرض المطارات 2026 فعاليات دورته الخامسة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، بعد ثلاثة أيام من اللقاءات المهنية والأنشطة التجارية التي جمعت أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، واستقطبت أكثر من 3000 زائر، في تأكيد على مكانة دبي مركزاً دولياً لصناعة المطارات ومنصة لربط التقنيات العالمية بفرص التطوير في أسواق المنطقة.

وشهدت الدورة استعراض أحدث الحلول في التحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة والذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، إلى جانب مناقشات تناولت مستقبل البنية التحتية للمطارات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين، وتعزيز التعاون بين الجهات العاملة في القطاع.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض لدى «آر إكس الشرق الأوسط»، إن الدورة الخامسة والعشرين عززت التواصل بين الشركات العالمية ومشغّلي المطارات والجهات الحكومية ومسؤولي المشتريات، وأتاحت استكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأكدت أن دبي تجمع مختلف أطراف منظومة المطارات العالمية، وتوفر منصة للتواصل بين الخبرات والكفاءات والابتكار، بما يدعم تطوير القطاع ويفتح آفاقاً جديدة للأعمال.

وشكّل برنامج «بيزنس كونكت» أحد أبرز محاور المعرض، بمشاركة 150 مشترياً مستضافاً، عبر اجتماعات مرتبة مسبقاً بين العارضين والمشترين وصنّاع القرار، لمناقشة احتياجات المشاريع الجديدة وبرامج التحديث والتوسع واستكشاف فرص الشراكات التجارية.

وأكد جوزيف جيسون أنتوني، المدير العام لشركة «خانصاحب لإدارة المرافق»، أهمية إدارة المرافق في توفير بيئات مطارات آمنة ومريحة ورفع كفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة والتعاون تسهم في تحسين تجربة المسافرين.

وأشاد عارضون بمستوى النشاط التجاري، إذ أفاد مركز «إيه آر سي لأبحاث المطارات» بارتفاع وتيرة الاجتماعات مقارنة بالدورة السابقة، فيما وصف جورج فينيرجي، النائب الأول للرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعمليات الطيران في «أماديوس»، المعرض بأنه ملتقى يجمع المطارات وشركات الطيران ومقدمي خدمات المناولة الأرضية والشركاء التقنيين.

تطوير المطارات والابتكار

وشهدت المنتديات المصاحبة مشاركة جهات حكومية وقيادات في قطاع الطيران بدبي. واستعرض خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، توجهات تطوير مطار آل مكتوم الدولي، مع التركيز على بنية تحتية مرنة تستوعب التقنيات المستقبلية وتضع المسافر في صميم عمليات التطوير. فيما تناول ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان رحلة متكاملة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الاضطرابات التشغيلية.

وقدمت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تجربة «محطة المدينة»، التي أسهمت في خفض الزمن الإجمالي للرحلة من 120 دقيقة على الأقل إلى نحو 45 دقيقة، بانخفاض يقارب 60%. كما استعرضت شرطة دبي حلولاً لتقييم مخاطر أمن الطيران والتفتيش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما ناقشت هيئة دبي للطيران المدني مواءمة نمو الحركة الجوية مع تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة.

وعلى صعيد الشراكات، وقعت «آر إكس» ثلاث مذكرات تفاهم مع خدمات الملاحة الجوية بدبي «دانز» و«دناتا» ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، لتعزيز التعاون ودعم تطوير القطاع. كما وقعت مطارات دبي مذكرة تفاهم مع «فاندرلاند» للتعاون في الابتكار وتطوير العمليات وتجربة المسافرين، وأبرمت «فاندرلاند» اتفاقية مع شركة «باغ آي دي» النرويجية المتخصصة في بطاقات الأمتعة الإلكترونية. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين «إيناف» الإيطالية ومطار الفجيرة الدولي وشركة «أداس» لدراسة إقامة شراكة طويلة الأمد في حلول إدارة الحركة الجوية ومراقبتها.

التعاون والكفاءات في صدارة المناقشات

وأكد المشاركون في الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمي أن استيعاب النمو المتسارع في حركة الطيران يتطلب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وقال طلال الحمادي، نائب الرئيس لتطوير الحركة الجوية في «دانز»: «يمكننا بناء مبنى مسافرين آخر، ويمكننا إنشاء مدرج جديد، لكن لا يمكننا بناء سماء أخرى»، مشدداً على أهمية الاستخدام الأمثل للمجال الجوي.

وتناولت المناقشات إدارة الاضطرابات التشغيلية والحفاظ على ثقة المسافرين، فضلاً عن النقص العالمي في المهارات. ودعا تيم والدر، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيران البريطانية، إلى زيادة الاستثمار في التدريب والتمارين المشتركة واستقطاب أجيال جديدة إلى القطاع.

كما ركز مؤتمر وجوائز «المرأة في الطيران – الشرق الأوسط» على تطوير الكفاءات وتعزيز مشاركة المرأة. وشددت مرفت سلطان، رئيسة فرع الشرق الأوسط للمنظمة، على أهمية الجمع بين الحفاظ على المعايير المهنية وإتاحة المجال للأفكار الجديدة، فيما أكدت الكابتن عائشة محمد الهاملي، مساعد المدير العام لتحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أن سلامة الطيران مسؤولية إنسانية تتطلب الدقة والالتزام.

وحظي المعرض برعاية «شنايدر إلكتريك» و«سميثس ديتكشن» و«إيه دي بي سيفغيت» و«أماديوس»، وبدعم جهات حكومية ومؤسسات عاملة في قطاع الطيران. وأعلنت مي إسماعيل بدء الاستعداد للدورة السادسة والعشرين في عام 2027، مع التطلع إلى توسيع المشاركة الدولية وتعزيز دور دبي ملتقى عالمياً لصناعة المطارات وشراكاتها المستقبلية.