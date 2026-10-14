محمد العبار: «إيجل هيلز» تعتزم استثمار 17 مليار دولار في سوريا

تعتزم شركة «إيجل هيلز» الإماراتية استثمار ما بين 16 و17 مليار دولار في سوريا، لتطوير مشروعين عقاريين وسياحيين في دمشق واللاذقية، بحسب ما قاله محمد العبار، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، الأربعاء.

ونقلت وكالة «رويترز» عن العبار قوله إن الشركة تخطط لتنفيذ المشروعين في إطار توجهها لدخول السوق السورية، في خطوة تعكس اهتماماً استثمارياً بتطوير مشروعات عمرانية وسياحية في البلاد.

وكانت «إيجل هيلز» قد أعلنت في 6 أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية إطارية مع وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية لتطوير مشروعات سكنية وسياحية، تشمل مشروع «تلال دمشق» في العاصمة، ومشروع «اللاذقية لليخوت والمارينا» على الساحل السوري.

وجاء الإعلان عن الاتفاق عقب توقيع مذكرة التعاون في سوريا، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وذكرت تقارير إعلامية أن المشروعات تتضمن تطوير مناطق عمرانية وسياحية واسعة، في حين لم تحدد الشركة، في بيانها الرسمي بشأن الاتفاق، القيمة الإجمالية للاستثمارات.

ويشغل العبار أيضاً عضوية مجلس إدارة «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، وتولت تطوير برج خليفة، أطول مبنى في العالم.