الشارقة الرقمية و«أمازون ويب سيرفيسز» تتعاونان لتعزيز التحول الرقمي الحكومي

الشارقة ــ البيان

وقعت دائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS)، لتعزيز التعاون في بناء القدرات الرقمية وتبادل المعرفة والخبرات التقنية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة ويسهم في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وجرى توقيع المذكرة على هامش قمة «أمازون ويب سيرفيسز»، بحضور سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وكريس إيراسموس، المدير العام لـ«أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي أن المذكرة تجسد توجه الدائرة نحو بناء شراكات فاعلة مع الشركات التقنية العالمية، والاستفادة من خبراتها المتخصصة لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.

وقال إن بناء القدرات ونقل المعرفة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق تحول رقمي مستدام، مشيراً إلى أن التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» يتيح تطوير المهارات وتعزيز قدرة فرق العمل الحكومية على توظيف التقنيات الحديثة بفاعلية، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق أثر ملموس للمجتمع.

من جانبه، أكد كريس إيراسموس التزام «أمازون ويب سيرفيسز» بدعم الطموحات الرقمية للحكومات في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الكفاءات وبناء الخبرات المحلية في الحوسبة السحابية يشكلان ركيزة لتحقيق تحول رقمي مؤثر.

وأضاف أن الشركة تتطلع إلى العمل مع الدائرة لتمكين فرق العمل الحكومية من المهارات والأدوات اللازمة لتقديم خدمات مبتكرة وفعالة لسكان الشارقة.

وبموجب المذكرة يتعاون الجانبان في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المرتبطة بهما، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التقنية وتصنيف البيانات وخصوصيتها، وبحث الأطر التي تتيح للجهات الحكومية الاستفادة من الحلول التقنية وفق احتياجاتها والسياسات المعتمدة.

وتأتي المذكرة دعماً لمستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 ــ 2028، عبر توسيع الشراكات التقنية العالمية وتعزيز الجاهزية الرقمية، بما يدعم بناء منظومة حكومية متكاملة ومرنة ومستدامة تتمحور حول الإنسان وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.