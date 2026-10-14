شراكة إماراتية زامبية تستهدف رفع إنتاج النحاس في موباني إلى 300 ألف طن بحلول 2029

أكدت شركة «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ» (IRH)، ومقرها أبوظبي، وشركة «ZCCM-IH» الزامبية، التزامهما بمواصلة تطوير مناجم موباني للنحاس وتعزيز أدائها التشغيلي، في إطار شراكة طويلة الأمد تستهدف دعم قطاع التعدين في زامبيا، وتحقيق منافع مستدامة للاقتصاد والمجتمعات المحلية.

وجاء تأكيد الشراكة عقب مناقشات بين الجانبين، أكدا خلالها توافقهما بشأن الأولويات المقبلة لمناجم موباني، والالتزام بالعمل المشترك ضمن إطار الحوكمة المعتمد لدعم مرحلة النمو التالية، وجددت «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ» التزامها باستثمارات تبلغ 1.1 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات التشغيلية والتطويرية للشركة، بما يشمل المساهمات الرأسمالية، وتمويل المساهمين، والدعم التشغيلي الإضافي.

وتملك «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ» حصة 51 % في موباني، مقابل 49 % لشركة «ZCCM-IH»، وذلك منذ استحواذ الشركة الإماراتية على حصة الأغلبية في عام 2024، ومنذ ذلك الحين ارتفع إنتاج النحاس المحتوى في موباني بنسبة 63 % بين عامي 2023 و2025، فيما تستهدف الشركة رفع إنتاجها السنوي من النحاس النهائي إلى 300 ألف طن بحلول عام 2029.

ويمثل تطوير موباني جزءاً من طموح زامبيا لزيادة إنتاجها الوطني من النحاس إلى 3 ملايين طن متري سنوياً، بما يدعم مكانتها في صناعة النحاس العالمية، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في النمو الاقتصادي.

الوظائف وسلامة العاملين

وأكد المساهمان أن الحفاظ على الوظائف وسلامة القوى العاملة يمثلان أولوية مشتركة، في ظل تجاوز نسبة المواطنين الزامبيين 99 % من إجمالي موظفي موباني، كما شددا على مواصلة الاستثمار في التدريب وتنمية المهارات، وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يتيح للعاملين بناء مسارات مهنية طويلة الأمد في قطاع التعدين.

وتواصل موباني، بالتوازي مع عملياتها التعدينية، دعم المجتمعات المحلية من خلال مبادرات في الرعاية الصحية والزراعة، وتنمية المهارات، وتمكين المشروعات المحلية. وأنفقت الشركة حتى الآن أكثر من 685 مليون دولار لدى ما يزيد على 1,300 شركة زامبية، ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها، بما يعزز دورها في تحريك النشاط الاقتصادي، وإتاحة فرص للموردين المحليين.

وقال علي راشد الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ»، إن الاستثمار في موباني يمثل التزاماً طويل الأمد تجاه الشركة وزامبيا، مؤكداً أهمية الحوار البنّاء مع «ZCCM-IH» والقيادة الزامبية. وأضاف أن الجانبين يتشاركان الطموح لتطوير العمليات ورفع الإنتاجية، وتعزيز مساهمة موباني في قطاع النحاس الزامبي.

من جانبه قال فيستو ن. موسوندا، رئيس مجلس إدارة «ZCCM-IH»، إن موباني تمثل مصدراً للوظائف والمهارات، وسبل العيش لأجيال من السكان في كيتوي وموفوليرا، ومناطق حزام النحاس. وأكد مواصلة التعاون مع «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينغ» لتحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، مع التركيز على توفير وظائف آمنة، وتوسيع فرص الموردين الزامبيين، وتحقيق تحسينات ملموسة للمجتمعات المحيطة.

وأشار البيان إلى أن تأكيد الشراكة جاء عقب سلسلة لقاءات بين الشركتين والقيادة الزامبية، من بينها لقاء في أبوظبي، جمع الراشدي برئيس جمهورية زامبيا، هاكايندي هيتشيليما، لبحث تطوير موباني والطموحات الأوسع للبلاد في قطاع النحاس.

وبالتوازي مع تطوير المنجم تبحث الشركتان فرصاً جديدة للتعاون في الاستكشاف المعدني، وعمليات التعدين الأوسع، بهدف زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، وتوسيع فرص النمو في قطاع التعدين الزامبي.