القرية العالمية تفتح أبوابها اليوم بموسمها الـ31

تفتح القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، أبوابها اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة السادسة مساءً، مرحّبةً بضيوفها في موسمها الحادي والثلاثين تحت شعار «عالم أكثر روعة». ويستحضر الموسم الجديد النكهات المألوفة والتقاليد المحبوبة والأمسيات التي تجمع العائلة والأصدقاء في أرجاء الوجهة؛ في تفاصيل تمنح كل زيارة إحساساً بالألفة، وتجعل العودة إلى القرية العالمية أشبه بالعودة إلى مكان يحتضن أجمل الذكريات.

فعلى مدى ثلاثة عقود، جمعت القرية العالمية الناس والثقافات في مكان واحد، لتصبح ملتقى للمجتمعات وموعداً محبباً تلتقي فيه الأجيال عاماً بعد عام. ويواصل الموسم الحادي والثلاثون هذه المسيرة، داعياً ضيوفه إلى الاستمتاع بما يحبّونه من نكهات وتقاليد، والانفتاح على ثقافات جديدة، ومشاركة لحظات مميزة مع أحبّائهم. كما يقدّم تجارب جديدة إلى جانب التجارب المفضّلة لدى الضيوف، في وجهة تحتفي بتنوّع الثقافات وتتيح لكل جيل أن يصنع ذكرياته الخاصة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة للترفيه، فيرناندو إيروا: «تحتل القرية العالمية مكانة خاصة في قلوب ضيوفها، بما تتيحه لهم من فرص للتواصل مع جذورهم وثقافاتهم، والانفتاح على ثقافات أخرى، ومشاركة لحظات مميزة مع العائلة والأصدقاء. وقد أصبحت ملتقى محبباً يجمعهم، ويجسّد روح دولة الإمارات المرحّبة وتنوّع مجتمعها. ومع انطلاق موسمنا الحادي والثلاثين، يسعدنا أن نرحّب بضيوفنا مجدداً، ليعيشوا التجارب التي أحبّوها ويكتشفوا تجارب جديدة. ويبقى الأهمّ بالنسبة لنا أن يشعر كلّ ضيف بالانتماء إلى هذا المكان، وأن يغادره حاملاً ذكريات جميلة تدوم وتحثّه على العودة مرّة أخرى". وتستمر فعاليات الموسم الـ 31 حتى مايو من العام المقبل 2027، ويضم 29 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة، إلى جانب أكثر من 3,500 من المتاجر ومنافذ التسوق التي تقدم منتجات من مختلف أنحاء العالم. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بأكثر من 250 من خيارات المطاعم والمقاهي وأكشاك المأكولات والمشروبات، و40,000 عرض ترفيهي وأكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية، ليعود أفراد العائلة والأصدقاء إلى تجاربهم المفضلة ويكتشفوا معاً تجارب جديدة.

احتفالات يوم الافتتاح

تنطلق احتفالات افتتاح الموسم الـ 31 اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة 6 مساءً، حيث سيكون الضيوف على موعد مع أداء غنائي مميز، يليه مسيرة العالم النابض بالحياة، في لوحة احتفالية تجمع ثقافات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.

وتتواصل أجواء الافتتاح مع لحظة تساقط قصاصات الورق الملونة الشهيرة عند بوابة العالم، إلى جانب العديد من المفاجآت واللحظات المميزة التي تستحق التوثيق. بعدها، تنتقل الاحتفالات إلى سماء القرية العالمية، حيث تضيء 600 طائرة درون السماء بعرض مذهل احتفاءً بانطلاق الموسم الجديد.

ويضيف هذا العرض الاستثنائي لحظة أخرى لا تُنسى إلى أمسية حافلة بالترفيه والاحتفالات، لتعلن القرية العالمية بداية موسمها الـ31 بأجواء مفعمة بالبهجة.

تقاليد محبوبة واكتشافات جديدة

يشهد الموسم الـ 31 تجارب متجددة في أجنحة سريلانكا وروسيا وأذربيجان، فيما يستقبل جناحا سوريا والكويت الضيوف بواجهات محدّثة. كما يعود جواز السفر الخاص بالموسم الـ 31 بتصميم جديد، إلى جانب جواز سفر مخصص للأطفال يتيح للمستكشفين الصغار جمع الأختام من مختلف الأجنحة، ليمنح العائلات طريقة ممتعة أخرى لاستكشاف ثقافات العالم معاً، وتذكاراً يحتفظون به بعد زيارتهم.

أشهى المأكولات

وتُعد العودة للاستمتاع بطبق مفضل من بين أكثر التجارب التي ينتظرها ضيوف القرية العالمية في كل موسم، ففي كل زيارة، يمكنهم العودة إلى نكهات اعتادوا عليها واكتشاف خيارات جديدة، بدءاً من أحدث توجهات المأكولات ووصولاً إلى النكهات الأصيلة من مختلف أنحاء العالم. ومع تنوع الخيارات بين المأكولات الشعبية العالمية والمطاعم والمقاهي، سيجد الضيوف دائماً ما يجمعهم حول مائدة واحدة مع العائلة والأصدقاء.

ويجمع بلازا المطاعم، الواقع بالقرب من منطقة كرنفال® والمطل على مسرح الصقر، بين تجارب الطعام والترفيه الحي، ليوفر للضيوف أجواءً مثالية للالتقاء والاستمتاع بوجبة وسط أجواء القرية العالمية المميزة.

وتتوسع خيارات المأكولات هذا الموسم بانضمام مطعم طرابزون التركي إلى قائمة خيارات المأكولات في القرية العالمية، إلى جانب مجموعة من الإضافات الجديدة في بلازا المطاعم، والتي تشمل ربوع الشام وحواوشي الربيع وتشيكينغ. كما تنضم ثلاثة مقاهٍ جديدة هي فينسي دولسي وأمير بيه جورميه ومقهى أوزونغول، لتوفر المزيد من الأماكن للجلوس والاستمتاع بالوقت مع العائلة والأصدقاء، فيما يعود حي الحلويات بواجهة متجددة لمحبي اختتام أمسيتهم بلمسة حلوة.

وجهات ترفيهية غامرة

تقدم القرية العالمية أكثر من 200 من الألعاب والجولات والوجهات الترفيهية للعائلات والأطفال وعشاق المغامرات، والتي تشمل الألعاب والجولات في كرنفال®، حيث تعود هذا الموسم مملكة التنين وفندق الرعب وسيكريت أوف ذا لوست سيتي واكسو بلانيت سيتي، فيما تعود عجلة المهرجانات بعرباتها المتجددة لتمنح الضيوف إطلالات مميزة على مختلف أرجاء القرية العالمية.

وستنضم في وقت لاحق من الموسم لعبة الأفعوانية الجديدة توكيو رش إلى قائمة الجولات المشوقة، لتجمع بين المنعطفات الحادة والسرعات العالية وحلقة الدوران المليئة بالحماس. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بجولة بين أرجاء حدائق العالم بحلتها المتجددة، والتوقف لالتقاط صورة عائلية مميزة وسط أجوائها الفريدة.

عالم من العروض والتجارب الترفيهية

يقدم الموسم الـ 31 برنامجاً حافلاً يضم 40,000 عرض يتنوع بين الموسيقى والرقص والاستعراضات البهلوانية والعروض الحية، مع الكثير من التجارب التي يمكن للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بها معاً. ويشهد الموسم انطلاق العرض الشيق فاست لايف 2: الشرطة مستعدة للمواجهة الذي يجمع بين المخاطرات الجريئة والاستعراضات الحماسية الحافلة بالتشويق.

كما ينضم عرضا بوليوود ايدول وبانك هايست إلى العرض الشهير سلام، ليقدموا مزيجاً من القصص الموسيقية والاستعراضات البهلوانية، فيما سيكون الضيوف الصغار على موعدٍ متجدد مع شخصياتهم المحبوبة من كير بيرز وبي جي ماسكس على مسرح الصغار، لتضيف تجربة أخرى مميزة إلى زيارتهم العائلية.

تجربة أكثر سهولة في كل خطوة

وإلى جانب التجارب التي يقدمها الموسم الجديد، تواصل القرية العالمية تطوير خدماتها ومرافقها بما يعزز راحة الضيوف وسهولة الوصول والتنقل في مختلف أنحاء الوجهة. ويشهد الموسم الـ 31 مجموعة من التحسينات التي تشمل نظاماً جديداً للدفع الذاتي في مواقف كبار الشخصيات، إلى جانب تعزيز اللوحات الإرشادية وزيادة عدد شبابيك التذاكر عند بوابة السعادة، بما يسهم في تسهيل حركة الوصول والمغادرة وتقليل أوقات الانتظار. كما تمت إضافة المزيد من دورات المياه العائلية المهيأة لأصحاب الهمم في مختلف أنحاء الوجهة.

كما تتضمن التحسينات لوحات إرشادية جديدة باللغتين العربية والإنجليزية عند بوابة العالم، وإضاءة متجددة عند البوابة الثقافية، إلى جانب حلة جديدة لنفق الشارقة، بما يسهم في تسهيل التنقل وتعزيز تجربة وصول الضيوف إلى الوجهة. كما تطلق القرية العالمية خدمة محادثة آلية جديدة عبر واتساب، تتيح للضيوف الحصول بسهولة على المعلومات والدعم طوال زيارتهم.

وتفتح القرية العالمية أبوابها اليوم (الأربعاء) في تمام الساعة 6 مساءً، فيما تستقبل ضيوفها خلال بقية الموسم من الساعة 4 عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة 4 عصراً حتى 1 بعد منتصف الليل من الخميس إلى السبت وخلال العطلات الرسمية.

وتتوفر التذاكر الآن للشراء عبر الموقع الإلكتروني للقرية العالمية والتطبيق وبوابات التذاكر عند جميع المداخل، مع تخصيص أيام الثلاثاء للعائلات والسيدات، باستثناء العطلات الرسمية.

ومع انطلاق الموسم الـ 31، تدعو القرية العالمية ضيوفها للعودة إلى النكهات التي يعرفونها والتقاليد التي يحبونها، والأشخاص الذين يجعلون كل زيارة أكثر تميزاً. وسواء كانوا من ضيوفها الدائمين أو يكتشفونها للمرة الأولى، يرحب بهم "عالم أكثر روعة" ليجد كلٌ منهم شيئاً يذكره بمكانه المفضل، ويكتشف المزيد من ثقافات العالم، ويصنع ذكريات جديدة مع الأحباب.

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