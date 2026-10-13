دبي مركزاً لصناعة الشراكات الدولية وتطوير المشاريع الاستراتيجية

تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ووجهةً جاذبة لرواد الأعمال والشركات والمؤسسات الدولية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدةً من بيئتها الاقتصادية المتنوعة وانفتاحها على مختلف الثقافات، وما توفره من فرص لبناء الشراكات وإطلاق المشاريع النوعية. وفي انعكاس لهذه الجاذبية، اختارت رائدة الأعمال مايا تواتي الإمارة مقراً لإطلاق مكتبها الدولي للاستشارات الاستراتيجية، في خطوة تستهدف دعم أصحاب الشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات والمبادرات طويلة الأمد في مختلف الأسواق.

وأعلنت تواتي إطلاق مكتب «مايا تواتي للاستشارات الاستراتيجية»، وهو مكتب خاص يعمل عند تقاطع الاستراتيجية وصناعة التأثير، ويستهدف المشاريع التي تتطلب حلولاً تتجاوز الاستشارات التقليدية، من خلال الجمع بين التوجيه الاستراتيجي والعلاقات المؤسسية والفهم الثقافي والخبرات المتخصصة، بما يساعد العملاء على تطوير مشروعاتهم وتنميتها عبر قطاعات وأسواق متعددة.

ويقدم المكتب خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية، والعلاقات المؤسسية، واستراتيجيات الثقافة والمعرفة، وتطوير المشاريع وإطلاق المبادرات الجديدة، وبناء الشراكات، إلى جانب تنفيذ مهام خاصة وفق احتياجات العملاء. ويشمل نطاق عمله التعاون مع الحكومات والمؤسسات الثقافية والتعليمية والمنظمات الأهلية والمكاتب العائلية والجهات ذات الأهداف التنموية.

وقالت مايا تواتي، المؤسسة والمديرة العامة للمكتب، إن المشاريع الطموحة لم تعد تقتصر على قطاع واحد أو منطقة جغرافية محددة، بل باتت تتطلب فهماً متكاملاً للمؤسسات والأفراد والثقافة ورأس المال، إلى جانب القدرة على جمع الخبرات والعلاقات المناسبة حول أهداف مشتركة.

ومن أبرز المبادرات المرتبطة بأعمال المكتب «معهد مدار»، وهو مركز فكر مستقل ومنصة معرفية وثقافية أسستها تواتي وطورتها عبر المكتب. ويهدف المعهد إلى جمع المفكرين والمبدعين والمؤسسات وصنّاع القرار من خلال الأبحاث والإصدارات والحوارات الاستراتيجية واللقاءات المؤسسية والتبادل الجامعي والبرامج العامة.

ويستند «مدار» إلى خمس ركائز رئيسة تعكس حروف اسمه باللغة الإنجليزية، وهي العقول والوصول والحوار والعمل والأثر، مع التركيز على توفير مساحة مستقلة لتبادل الأفكار وتطويرها وتحويلها إلى مبادرات ذات أثر مستدام.

كما يدعم المكتب المكاتب العائلية الخاصة في مشاريع مختارة، ويتعاون مع المؤسسات في إعداد الاستراتيجيات الثقافية والمؤسسية وتطوير الوجهات للمشاريع الكبرى، بدءاً من بلورة الرؤية وإجراء الأبحاث، وصولاً إلى بناء الشراكات وتحديد الخبرات اللازمة للتنفيذ.

وتشغل تواتي، إلى جانب منصبها في المكتب الجديد، منصب الشريك المؤسس والمستشار الأول في شركة «سوفرين كابيتال» في دبي، حيث تقود جهود التواصل المؤسسي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الشراكات مع المكاتب العائلية والمؤسسات والشركاء الدوليين.