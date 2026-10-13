ناقلات إماراتية تعيد جدولة رحلاتها إلى مطارات سعودية حتى 19 أكتوبر

مددت ناقلات إماراتية تعليق رحلاتها إلى مطارات في المملكة العربية السعودية وقررت إعادة جدولة الرحلات حتى 19 أكتوبر الجاري، في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث شملت التعديلات رحلات إلى الرياض والدمام وأبها وجدة، وفق تحديثات أعلنتها شركات الطيران.

ووفرت الناقلات خيارات بديلة للمسافرين المتأثرة رحلاتهم، تشمل إعادة الحجز على رحلات أخرى وفقاً للتوافر، أو تغيير مواعيد السفر، أو استرداد قيمة التذاكر بحسب الشروط والأحكام المعتمدة لدى كل شركة، مع دعوة المسافرين إلى التواصل مع الناقلات مباشرة للاطلاع على الخيارات المتاحة ومتابعة التحديثات المتعلقة بمواعيد الرحلات.

وأعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات السعودية، تشمل الرياض والدمام وأبها، حتى 19 أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.

وقال متحدث باسم الناقلة إن الأوضاع الراهنة قد تؤدي إلى تغييرات في جدول الرحلات المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الشركة ستواصل إطلاع المسافرين على آخر المستجدات وأي تعديلات تطرأ على مواعيد الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

ودعت «فلاي دبي» المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم، لضمان تلقي الإشعارات المتعلقة بأي تغييرات.

كما ألغت «طيران الإمارات» رحلاتها إلى عدد من الوجهات السعودية، في إطار التغييرات التي طرأت على عمليات الناقلات الإماراتية في ظل الأوضاع الراهنة.

ودعت شركات الطيران المسافرين إلى متابعة التحديثات الرسمية والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات، تفادياً لأي تغييرات قد تطرأ على خطط سفرهم.

من جانبها، ألغت «الاتحاد للطيران» رحلات بين أبوظبي وكل من الدمام والرياض حتى 19 أكتوبر الجاري، إضافة إلى عدد من الرحلات بين أبوظبي وجدة من 12 إلى 15 أكتوبر، وذلك بسبب الاضطرابات الإقليمية، وفق تحديث نشرته الناقلة على موقعها الإلكتروني.