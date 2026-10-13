مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تطلق شراكة استراتيجية مع طلبات

أعلنت طلبات، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة لمدة 5 سنوات مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تمتد من عام 2027 وحتى عام 2031. وتجدد الاتفاقية دور طلبات وتوسع نطاق مشاركتها ضمن أجندة دبي السنوية للمهرجانات والفعاليات، بما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقديم تجارب تفاعلية ومميزة لسكان الإمارة وزوارها.

وتواصل طلبات، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها والمدرجة في سوق دبي المالي، تعزيز ارتباطها بالمدينة من خلال هذه الشراكة المجددة.

واستناداً إلى 3 سنوات من التعاون، تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بتطوير أجندة دبي للمهرجانات على مدار العام، وابتكار تجارب تسهم في جمع أفراد المجتمع وتعزيز تفاعلهم.

ووقع اتفاقية الشراكة كل من أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الإمارات، بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتون جيسيلز، الرئيس التنفيذي لشركة طلبات.

وجهة عالمية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعكس شراكتنا طويلة الأمد مع طلبات الدور المهم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز أجندة دبي للمهرجانات والفعاليات. وستتيح لنا هذه الاتفاقية المجددة لمدة 5 سنوات البناء على نجاحاتنا المشتركة، وتوسيع نطاق وصولنا، وتقديم تجارب أكثر تفاعلاً لسكان دبي وزوارها. وتؤدي مثل هذه الشراكات دوراً محورياً في دعم النمو المتواصل لدبي وجهة عالمية رائدة للتسوق والترفيه والفعاليات، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

قيمة ملموسة

وقالت سيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لطلبات الإمارات: «تعكس شراكتنا المجددة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامنا طويل الأمد تجاه دبي، والدور الذي نؤديه في حياة مجتمعها، بدءاً من المهرجانات والفعاليات وصولاً إلى اللحظات اليومية التي ترسم ملامح هذه المدينة. وعلى مدار السنوات الماضية، نجح تعاوننا باستمرار في تحقيق قيمة ملموسة لأعمالنا وللمجتمعات التي نخدمها. فنحن لا نكتفي بالتوصيل إلى هذا المجتمع، بل نحن جزء منه».

محفظة موسعة

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل طلبات دورها كشريك وراعٍ رسمي ضمن محفظة موسعة من أبرز مهرجانات وفعاليات دبي حتى عام 2031، بما في ذلك مهرجان دبي للتسوق (DSF)، من خلال فعاليات في سوق اتصالات من e& (MOTB)، وعرض الدرون لمهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للتسوق في حتا، وليالي مهرجان دبي للتسوق، إلى جانب مهرجان رمضان للمأكولات، وكانتين الشاطئ، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية.

كما تمتد الشراكة لتشمل تحدي دبي للياقة، ودعم قرى اللياقة البدنية في كايت بيتش وحديقة زعبيل وحديقة الورقاء، إلى جانب الفعاليات الرئيسية مثل دبي للجري ودبي للدراجات الهوائية ودبي للتجديف وقوفاً، الذي يقام في حتا.

وتستند الاتفاقية المجددة إلى الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها الطرفان لمدة 3 سنوات في 2024، على أن تبدأ الفعاليات والمبادرات ضمن الاتفاقية الجديدة من 2027 وستواصل طلبات ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العمل معاً لتقديم تجارب سهلة الوصول وتفاعلية تشجع على مشاركة المجتمع وتدعم أجندة دبي للمهرجانات والفعاليات على مدار العام، بما يسهم في تحقيق طموحات المدينة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.