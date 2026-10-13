46.8 مليار درهم تداولات السوق العقاري في الشارقة خلال 9 أشهر

14 % ارتفاع المعاملات وتسجيل 22 مشروعاً جديداً يعززان تنوع السوق



سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة حصاداً عقارياً قوياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر 2026، حيث واصل أداءه المتماسك والإيجابي، محققاً نمواً في حجم التداول النقدي وإجمالي عدد المعاملات، وبلغ إجمالي حجم التداول النقدي 46.8 مليار درهم، مقارنة بـ 44.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2025، بنمو 5.6 %، في مؤشر يجسد صلابة القطاع وتزايد ثقة المستثمرين.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 91.560 معاملة، بنمو 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (والتي سجلت 80.320 معاملة). وارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 34.420 معاملة بزيادة 11.2 %، فيما سجلت عقود البيع المبدئية 11.258 عقداً، بينما سجلت معاملات الرهن 3.839 معاملة بقيمة إجمالية 10.2 مليارات درهم عبر 31 جهة تمويل.

معاملات البيع

وشهدت معاملات البيع في الشارقة أول أشهر من 2026 أداءً نشطاً ومتنوعاً، وبلغ عددها الإجمالي 24.749 معاملة بنمو 2.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025. وبلغ حجم تداول معاملات البيع 35 مليار درهم موزعة على 216 منطقة وبإجمالي مساحات متداولة 138 مليون قدم مربع.

وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، فقد تصدرت منطقة «تجارية مويلح» في عدد المعاملات وحجم التداول، حيث سجلت 3.440 معاملة وبقيمة بلغت 3.9 مليارات درهم، تلتها منطقة «البليدة» بـ 2.728 معاملة بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم منطقة «الخان» بـ 1.581 معاملة بقيمة نحو 2 مليار درهم، ثم «مزيرعة» بـ 1.115 معاملة، و«الصجعة الصناعية» بـ 991 معاملة.

العقارات السكنية

واستحوذت العقارات السكنية على النسبة الأكبر من المعاملات أول 9 أشهر بـ 19.910 عقارات بحصة 80.5 % من الإجمالي، تلتها العقارات الصناعية بـ 3.524 عقاراً بحصة 14.2 %، تليها العقارات التجارية بـ 1.295 عقاراً بنسبة 5.2 %، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 20 عقاراً بنسبة 0.1 %.

شهدت الشارقة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 تسجيل 22 مشروعاً عقارياً جديداً، وتنوعت هذه المشاريع لتشمل مختلف القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية. ويعكس هذا النشاط المتزايد التزام الإمارة بتطوير بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، وتدعم النمو المستدام للسوق العقاري.

متانة واستدامة

أكد عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن الأداء المسجل خلال الأشهر التسعة من 2026، يعكس متانة السوق العقاري في الإمارة واستمرار قدرته على جذب الاستثمار، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية.

وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل العقاري، بما يعزز تجربة المستثمر والمتعامل ويدعم تنافسية السوق واستدامة نموه خلال المرحلة المقبلة.