«أبوظبي الأول» يطلق بوابة مطوري واجهات برمجة التطبيقات

أطلق بنك أبوظبي الأول، بوابة مطوري واجهات برمجة التطبيقات (API)، ما يسهل على العملاء الحاليين والمحتملين استكشاف الحلول المصرفية التي يتيحها البنك عبر هذه الواجهات، ويدعم ربط الخدمات المصرفية بأنظمة العمل المؤسسية لديهم بصورة أكثر كفاءة.

ويمكن الوصول إلى البوابة عبر صفحة تسجيل الدخول إلى (FABeAccess) (بوابة المطورين)، حيث توفر عرضاً منظماً لـ65 واجهة برمجة تطبيقات تغطي مجموعة من حالات الاستخدام، تشمل المدفوعات وتمويل التجارة وإدارة النقد، وصممت البوابة للعملاء الحاليين والمحتملين، بما يتيح للشركات وشركائها التقنيين تقييم الحلول المصرفية التي تدعم احتياجاتهم في إدارة الخزينة والعمليات التشغيلية.

ومن خلال ميزة الاستكشاف الذاتي للخدمات المتاحة، يمكن للعملاء الاطلاع على واجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة ومراجعة الإرشادات الخاصة بربطها في مكان واحد، ما يساعدهم على التخطيط لربط الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالأنظمة التي يستخدمونها يومياً.

ويأتي إطلاق البوابة في إطار مواصلة بنك أبوظبي الأول استثماره في الحلول الرقمية التي تجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة للشركات. ومن خلال مساعدة العملاء على دمج الخدمات المصرفية في إجراءات العمل القائمة لديهم، يدعم البنك رفع كفاءة العمليات المالية، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التحكم في المدفوعات وإدارة النقد.