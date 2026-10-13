فلاي دبي تلغي رحلات إلى الرياض والدمام وأبها حتى 19 أكتوبر



أعلنت فلاي دبي إلغاء رحلاتها إلى عدد من الوجهات في المملكة العربية السعودية، تشمل الرياض والدمام وأبها، حتى 19 أكتوبر الجاري، في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي: «نظراً للأوضاع الراهنة، نتوقع حدوث بعض التغييرات في رحلاتنا المنتظمة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء رحلات فلاي دبي إلى عدد من الوجهات في المملكة بما في ذلك الرياض والدمام وأبها حتى 19 أكتوبر. نواصل متابعة الوضع عن كثب، وسنوافي عملاءنا بأحدث المستجدات عبر قنواتنا الرسمية بشأن أي تعديلات قد تطرأ على جدول رحلاتنا.

نوصي عملاءنا بالتحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص الرحلات».