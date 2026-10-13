أحمد بن سعيد: «معرض المطارات».. 25 عاماً من الابتكار وتعزيز ريادة دبي عالمياً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، أحمد بن سعيد أن معرض المطارات يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع قادة قطاع الطيران والمطارات والخبراء والمبتكرين في دبي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أحمد بن سعيد: في دورته الخامسة والعشرين، يواصل معرض المطارات ترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع قادة قطاع الطيران والمطارات والخبراء والمبتكرين في دبي.

وأضاف سموه: "على مدى ربع قرن، شكّل المعرض محطة بارزة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير مستقبل المطارات وصناعة الطيران. وتعكس مسيرته نمو قطاع الطيران في دبي، والدور الريادي للإمارة في تعزيز الربط العالمي، ودعم مسيرة الابتكار والتميز في هذا القطاع الحيوي".