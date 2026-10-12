طحنون بن زايد: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع دان سيمكويتز، الرئيس المشارك لشركة مورغان ستانلي؛ المتطلبات الرأسمالية للتوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات التطورات المتسارعة لهذه التقنيات على مستقبل العمل والمشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: التقيت دان سيمكويتز، الرئيس المشارك لشركة مورغان ستانلي، حيث استعرضنا المتطلبات الرأسمالية للتوسع في منظومة الذكاء الاصطناعي، وانعكاسات التطورات المتسارعة لهذه التقنيات على مستقبل العمل والمشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي.

وأضاف سموه: «كما تبادلنا وجهات النظر حول تطورات أسواق الطروحات العامة الأولية، والدور المتنامي للأصول الرقمية في إدارة الثروات، في ضوء التحولات التي تعيد تشكيل الأسواق المالية وتفتح آفاقاً جديدة لتطور منظومة الاستثمار العالمية».