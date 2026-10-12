دبي تستقطب 500 مستثمر عالمي لبحث فرص رأس المال الخاص

تستقطب دبي، الثلاثاء، أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال الخاص والفرص الاستثمارية العالمية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة.

وينظم المؤتمر، الذي ينطلق الثلاثاء 13 أكتوبر، من قبل شركة «inD»، التابعة للشراكة بين «إنفورما» ومركز دبي التجاري العالمي، ويشهد انعقاد «سلسلة القادة العالميين» باستضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر جلستين حواريتين تركزان على مستقبل رأس المال العائلي والائتمان الخاص، وآفاق تعزيز الشراكات والتدفقات الاستثمارية بين الهند ودبي.

وتضم قائمة المشاركين شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها نورييل روبيني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «روبيني ماكرو أسوشيتس»، ولاريسا بي ميلر، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة «فينيكس غلوبال»، والدكتور دوفوري سوباراو، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، وديباك باجلا، مدير البعثة في مبادرة أتال للابتكار التابعة للحكومة الهندية.

وقال ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «inD»، إن دبي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية وقادة القطاعات وصناع القرار، مشيراً إلى أن «سلسلة القادة العالميين» توفر منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.

وأضاف أن المناقشات ستسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الخليج في أسواق رأس المال الخاص العالمية، وأهمية تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار في دبي.

وتتناول الجلسة الأولى، بعنوان «الهجرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار: الائتمان الخاص ورأس المال العائلي على أعتاب دبي»، العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة للثروات العائلية وشركات الاستثمار، إلى جانب تطوير قدرات المكاتب العائلية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار المباشر، واستكشاف الفرص في قطاعات الائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات.

أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «من مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي: أسرع ممرات رأس المال نمواً في العالم»، فتركز على فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودور المركزين الماليين في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم توسع الشركات وإدارة الثروات.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مستثمر محدود الشراكة و200 شريك عام، فيما تشمل أجندته مناقشات حول الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والأصول الحقيقية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات الاستثمارية واستكشاف فرص الأسواق الخاصة.

وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو مجلس الإدارة المستقل في مجموعة السركال، والدكتور عبدالرحمن مرتضى عبدالرحيم الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «أبولونيا للاستثمارات القابضة»، والدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، إلى جانب قيادات استثمارية دولية.

من جانبه، قال آلان كيلي، مدير الشؤون التجارية والاستراتيجية في «inD»، إن المؤتمر يتيح للمستثمرين ومديري الصناديق تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات ومناقشة آفاق الأسواق الخاصة، بما يعزز الروابط بين مجتمع الاستثمار في المنطقة ونظرائه حول العالم.