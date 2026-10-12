القرية العالمية تستقبل موسمها الـ31 الأربعاء باستعدادات أمنية وخدمات نقل متكاملة وتجارب ترفيهية جديدة

تستقبل القرية العالمية ضيوفها اعتباراً من الأربعاء 14 أكتوبر، مع انطلاق موسمها الحادي والثلاثين الذي يمتد حتى مايو 2027، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية متكاملة، وخدمات نقل عام مباشرة، وبرنامج افتتاح حافل بالعروض والتجارب الثقافية والترفيهية والتسوق، بما يعزز مكانتها إحدى أبرز الوجهات السياحية والعائلية في دبي.

وأكد العميد عبيد مبارك الكتبي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة، اكتمال الاستعدادات لتأمين الموسم الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية في القرية العالمية، بمشاركة مسؤولين من شرطة دبي وأعضاء اللجنة وممثلي إدارة الوجهة.

وأوضح الكتبي أن القرية العالمية تحظى بأهمية كبيرة نظراً إلى الأعداد المتزايدة من الزوار، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية مع المعنيين لمناقشة المستجدات ومواكبة التطورات السنوية في عمليات التشغيل، وتذليل التحديات بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة الزوار. وأكد أهمية تكامل جهود الجهات المعنية لإخراج الموسم بأعلى مستويات التنظيم والاحترافية، بما يعكس قدرات دبي في استضافة الفعاليات العالمية.

وفي إطار تسهيل وصول الزوار، تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل أربعة خطوط حافلات مباشرة تربط القرية العالمية بمحطات رئيسة في الإمارة. وينطلق الخط 102 من محطة الراشدية بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة، والخط 103 من محطة الاتحاد كل 40 دقيقة، فيما يربط الخط 104 الوجهة بمحطة الغبيبة، والخط 106 بمحطة مول الإمارات، بزمن تقاطر يبلغ 60 دقيقة لكل منهما.

كما تعيد الهيئة تشغيل خدمة النقل المائي السياحي داخل القرية العالمية عبر عبرتين كهربائيتين صديقتين للبيئة، تتيحان للزوار استكشاف المناطق المائية والاستمتاع بإطلالات مختلفة على مرافق الوجهة، ضمن جهود تعزيز خيارات التنقل المستدامة وإثراء التجربة السياحية.

وتنطلق احتفالات الافتتاح في السادسة مساء الأربعاء، وتتضمن مشاهد قصاصات الورق الملونة عند «بوابة العالم»، ومسيرة العالم التي تحتفي بتنوع الثقافات، إلى جانب فقرات ترفيهية ومفاجآت مخصصة لليلة الافتتاح.

وتطرح القرية العالمية كذلك باقتي كبار الشخصيات «ميغا الذهبية» و«ميغا الفضية»، اللتين تجمعان مزايا الوجهة وتجارب إضافية في دبي باركس™ آند ريزورتس. وتبلغ قيمة الباقة الذهبية 4,990 درهماً، وتشمل ثماني بطاقات موسمية متعددة المتنزهات صالحة لثلاثة أشهر أو 12 تذكرة دخول ليوم واحد إلى متنزهين، فيما يبلغ سعر الباقة الفضية 3,490 درهماً، وتشمل خمس بطاقات موسمية أو سبع تذاكر دخول.

وتتوفر الباقتان عبر قنوات البيع المحددة، على أن ينضم شباك تذاكر القرية العالمية إلى منافذ بيعهما اعتباراً من 14 أكتوبر.

وتستقبل القرية العالمية زوارها من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الأربعاء، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت والعطلات الرسمية، لتوفر للعائلات والزوار من داخل الدولة وخارجها وقتاً أوسع للاستمتاع بتجارب الموسم الجديد، الذي يجمع ثقافات العالم ومأكولاته وعروضه الترفيهية وتجارب التسوق في وجهة واحدة.