إطلاق خدمات جديدة لتعزيز السيولة وكفاءة التداول في سوق دبي المالي

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس الإمارات «EFG Hermes UAE»، الخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، التابعة لمجموعة «إي إف چي هيرميس»، عن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي، في خطوة تستهدف تعزيز عمق السوق ورفع كفاءة التداول وتحسين آليات اكتشاف الأسعار.

وتتيح الخدمات الجديدة توفير أسعار مستمرة للبيع والشراء للأوراق المالية المدرجة، بما يسهم في زيادة عمق دفتر الأوامر وتقليص الفجوة بين سعري العرض والطلب، وتحسين جودة تنفيذ الصفقات، إلى جانب دعم السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.

وقال خليفة ربّاع، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، إن انضمام «EFG Hermes UAE» إلى صناع السوق يعكس التطور المستمر لمنظومة السوق وتنامي دور توفير السيولة المؤسسية في دعم كفاءة التداول. وأضاف أن مشاركة الشركة تدعم استمرارية التسعير الثنائي للأوراق المالية المدرجة، بما يعزز السيولة ويحسّن جودة التنفيذ، ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً لأسواق المال.

من جانبه، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في «إي إف چي هيرميس»، إن إطلاق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة يمثل خطوة استراتيجية للمنصة، مشيراً إلى أن توظيف تكنولوجيا التنفيذ المتطورة، إلى جانب الحضور الإقليمي للشركة، يدعم زيادة عمق السوق وتحسين عملية اكتشاف الأسعار وتعزيز مستويات السيولة.

بدوره، أكد عمرو الشامي، رئيس قطاع التداول الإلكتروني وخدمات التنفيذ في «إي إف چي هيرميس»، أهمية سرعة التنفيذ وموثوقية الأنظمة في الوفاء بالتزامات السيولة، موضحاً أن البنية التحتية للتداول الإلكتروني لدى الشركة تتيح تقديم أسعار مستمرة للبيع والشراء، مع مستويات أداء تستهدف تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات والأفراد.

وقال ريمون واصف، رئيس قطاع صناعة السوق وتوفير السيولة في «إي إف چي هيرميس»، إن إطلاق الخدمات في سوق دبي المالي يمثل امتداداً لمنظومة الشركة المتكاملة في الوساطة وبنوك الاستثمار والبحوث والترويج وتغطية الاكتتاب والتواصل مع الشركات.

وأضاف أن الشركة تستفيد من شبكتها العالمية وقدراتها التشغيلية وأطر الحوكمة المؤسسية لربط أسواق الإمارات بالمستثمرين الدوليين، بما يدعم السيولة وعمق السوق وكفاءة اكتشاف الأسعار، ويساعد الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال وربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية.

وأكد أن زيادة عمق الأسواق وسيولتها تعزز جاذبيتها للمشاركين، وتدعم دورة إيجابية من النشاط والتوسع في أسواق رأس المال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «إي إف چي هيرميس» لتوسيع حضورها في أسواق المال الإماراتية، وتعزيز الربط بين الأسواق المحلية ورؤوس الأموال العالمية، ودعم كفاءة التداول وتطوير البنية المؤسسية لأسواق رأس المال في الدولة.