«ابن بطوطة مول» يستقطب 21 متجراً ووجهة جديدة ويستعد لاستقبال 17 علامة إضافية

يواصل «ابن بطوطة مول»، التابع لـ«دبي ريتيل»، تطوير مزيج علاماته التجارية وتوسيع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه، مع افتتاح 21 متجراً ووجهة جديدة، إلى جانب 17 علامة تجارية أخرى من المقرر افتتاحها بحلول نهاية عام 2027، في خطوة تعزز مكانته وجهةً متكاملة تخدم سكان دبي وزوارها.

ويستقبل المول، الذي افتُتح عام 2005، نحو 1.5 مليون زيارة شهرياً في المتوسط، مستفيداً من موقعه ومفهومه المعماري المستوحى من رحلات الرحالة العربي ابن بطوطة، والذي يتجسد في ست ردهات تعكس ثقافات ووجهات مختلفة شملت الأندلس وتونس ومصر وبلاد فارس والهند والصين.

ويضم المول أكثر من 350 متجراً ووجهة، ويستهدف من خلال التوسعات الجديدة تعزيز تنوع خياراته ومواكبة احتياجات قاعدة زواره المتنامية، ولا سيما مع النمو السكني الذي شهدته المناطق المحيطة خلال السنوات الماضية.

تشمل التوسعات تعزيز خيارات المطاعم والمقاهي، مع مجموعة من العلامات التي تقدم مطابخ متنوعة وتجارب تناسب مختلف الأذواق، من بينها «فايف جايز» و«جيمي جونز ساندويتشز» و«ماروغامي أودون» و«كاريبو كوفي»، إلى جانب «هلا شاورما» و«زايكا» و«باتر آند بريد».

ومن المقرر أن تنضم علامات جديدة خلال الأشهر المقبلة، تشمل «بيتس كوفي» و«أوشن باسكت» و«آشيا كيتشن» و«سموذي فاكتوري»، بما يدعم نمو قطاع المطاعم ويعزز جاذبية المول للزوار والعائلات.

وفي قطاع الترفيه، يستعد المول لاستقبال «روكسي سينما» العام المقبل، إلى جانب «هوبا لومبا للترفيه»، لتوسيع الخيارات الترفيهية المتاحة. وتأتي هذه الإضافات بعد افتتاح «زامانيا باي ليو آند لونا» و«لايك بريكس» مؤخراً، فيما تستعد «توي ستيشن» لافتتاح أبوابها، بما يعزز الأنشطة الموجهة للعائلات والأطفال.

ويشهد قطاع الأزياء والمجوهرات والملابس الرياضية والنظارات انضمام علامات جديدة، من بينها «جاك آند جونز» و«أنتا» و«تانيشق» و«مغربي» و«موموسو» و«سوت سارتوريا». كما تشمل الافتتاحات المرتقبة «أون ديز» و«بازل سابليمنتس»، إلى جانب «كيميست ويرهاوس» و«ميدي» و«ماي شوبس» و«كانتاتا».

ولا تقتصر التوسعات على التسوق والترفيه، بل تمتد إلى الخدمات المصرفية والصحية والتعليمية والمهنية، مع أسماء تشمل «بنك أبوظبي التجاري» و«أميت كير» و«دكتور إم» و«ميلوديكا» و«مركز ديسكو للنسخ والطباعة»، بما يعزز دور المول في تلبية الاحتياجات اليومية للمجتمعات المحيطة.

وتدير «دبي ريتيل»، التابعة لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»، أكثر من 58 وجهة للتسوق والترفيه في دبي، تشمل مراكز تجارية ووجهات سياحية وترفيهية. وتندرج توسعات «ابن بطوطة مول» ضمن مساعي الشركة لتطوير تجارب متكاملة تجمع التسوق والطعام والترفيه والخدمات، وتواكب تطور المشهد التجاري والسكني في الإمارة.